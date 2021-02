Emma er solgt og forlader havnen

Men nu er det slut, for turbåden har fået ny ejer.

I morgen, søndag, forlader hun sin faste plads på kajen ved siden af Hjalm i Holbæks Gl. Havn, for ikke umiddelbart at vende tilbage igen.

Sammen med sin kone har han ejet og drevet turbåden gennem årene, men nu har de begge valgt at sige stop og sælge træskibet.

- Vi bliver jo ikke yngre, og der er meget vedligeholdelsesarbejde ved sådan et skib. Og det er begyndt at kunne mærkes, så da vi fik et godt tilbud på Emma, slog vi til, fortæller Jan Christensen.