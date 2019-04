Se billedserie Elli Brøns Madsen, forrest, inviterer hver tirsdag til cykelture ud i det nordvestsjællandske landskab, hvor formålet er motion, hygge og samvær. Foto: Michael Hansen

Send til din ven. X Artiklen: Elli vil skabe hyggelige cykelture Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Elli vil skabe hyggelige cykelture

Holbæk - 17. april 2019 kl. 18:43 Af Michael Hansen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Som noget nyt forsøger Elli Brøns Madsen gennem Ældre Sagen at tage intiativ til at få lokket Jyderup-borgerne med ud at cykle i den skønne natur.

Det sker under sloganet »Vil du cykle dig glad«, hvor parkeringspladsen ved Sølyst fungerer som møde- og afslutningssted

Et simpelt koncept, som Elli Brøns Madsen fik idéen til på baggrund af, at blandt andre plejecentre søgte folk til at cykle beboerne rundt på rickshaws og side-by-side cykler.

- Det var for hårdt for mig at cykle med to bagpå, fordi det krævede for mange kræfter. Men det var hyggeligt, og derfor undersøgte jeg gennem Ældre Sagen, om det var muligt at lave mit hold, og det var det, fortæller Elli Brøns Madsen.

Selvom det er en kold og frisk aprilformiddag, hvor kun Elli og veninden Anette Wieth dukkede op, afholdt det dog ikke veninderne fra at skulle ud at cykle på trods af, at temperaturen var tæt på frysepunktet.

- Mange har sagt, at det lyder som en god idé. Det kan være, at vejret har holdt folk lidt tilbage fra at tage en cykeltur ud i det blå, forklarer hun.

Turen i dag hed Skarresø Rundt og strakte sig over 12 kilometer rundt i det smukke og omkringliggende sølandskab.

Der er afgang hver tirsdag klokken 9.30 fra parkeringspladsen ved Sølyst, og turen gennemføres som udgangspunkt altid ved fremmøde. Næste uges tur bliver en mølle-tur, hvor man cykler rundt til områdets mange møller.