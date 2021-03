Den eksisterende kabelfærge »Karen Orø« skal alligevel ikke ombygges til elfærge. I stedet har Østre Færge A/S besluttet at få bygget en helt ny elfærge, der tidligst kan være klar engang i 2023.

Elfærge er først klar om to år

Planerne er ikke opgivet, men der er ændret kurs, så der indkøbes en nybygget elfærge i stedet for at opgradere den gamle. Den nye færge vil tidligst være klar til at indsætte i sommeren 2023. Det er halvandet år senere end den nyeste melding.

De seneste par år har det været planen, at kabelfærgen mellem Orø og Hammer Bakke i Hornsherred skulle overgå til eldrift. Det er blevet forsinket i nogle omgange, og nu ligger det klart, at der kommer yderligere en forsinkelse.

