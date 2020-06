Se billedserie Josefine Alma Bundgaard og Nikoline Sommer er et par af de BGK-elever, som udstiller på Filmtorvet i Holbæk.Foto: Palle Mogensen

Elevkunst på Filmtorvet

Holbæk - 26. juni 2020 kl. 19:10 Af Palle Mogensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

På Filmtorvet i Holbæk er der gang i mange forskellige aktiviteter. Den nyeste i rækken er en kunstudstilling, som eleverne på Billedkunstnerisk Grundkursus (BGK) står bag.

De har affotograferet deres værker, og fotografierne er blevet trykt på nogle vejrbestandige plancher og sat op på en af plænerne på Filmtorvet.

Og de bliver formentlig stående resten af sommeren.

Da corona-virusen holdt sit indtog i Danmark og var skyld i mange forskellige restriktioner, fik det blandt andet den konsekvens, at eleverne på BGK måtte aflyse deres årlige udstilling.

Det var både elever og BGK-leder Henrik Miklos Andersen kede af, så de fandt en alternativ løsning med en digital udstilling på de sociale medier blandt andet ved hjælp af fotografier af værkerne.

Men kort tid efter ringede telefonen.

Det var Holbæks kulturchef, Brian Ahlquist, som tilbød eleverne at udstille på Filmtorvet i Holbæk.

- Det tilbud tog vi selvfølgelig imod med kyshånd, og efter at have arbejdet lidt med de praktiske detaljer, kunne vi hænge plancherne op, fortæller Henrik Miklos Andersen.

Samtidig med udstillingen er der blevet lavet tre små reklamefilm á 20 sekunder, som præsenterer elevernes forskellige plancher og BGK.

- Vi håber, at alle der kommer forbi Filmtorvet tager et kig på elevernes kunst og på de små film, der er lavet, fortæller Henrik Miklos Andersen og fortsætter:

- Det spændende er, at kunstværkerne får et forskelligt udtryk alt efter hvilket tidspunkt på dagen, man betragter dem. Nogle er bedst at betragte i gråvejr og andre i solskin. Så det gør det mere interessant, siger han.

Elever glade for mulighed Nikoline Sommer og Josefine Alma Bundgaard er begge BGK-elever og var dukket op for at være med til at hænge plancherne op.

- Det er spændende, men også meget nervepirrende, at en hel masse mennesker lige pludselig kan se det, jeg har lavet, fortæller Nikoline Sommer, der går på første årgang af BGK.

»Små Cyklusser« kalder hun sit værk, som består af en række glasflasker og -kobler, hvor hun har sat planter fra skovbunden ned.

- Så har jeg sat prop i og ladet planterne vokse nede i glasset uden kontakt med omverdenen. Jeg kan godt lide ideen om, at man kan plante et stykke skov bag noget glas og stå udenfor og observere, fortæller hun.

Nikoline Sommer har dog haft lidt svært ved, at hun ikke har kunnet udstille sine glasflasker, men kun fotografier af dem.

- Specielt fordi jeg selv skulle tage billeder af dem, og jeg er ikke fotograf. Men jeg er rigtig glad for, at vi har fået lov til at udstille på Filmtorvet, fortæller hun.

Hendes holdning deles af Josefine Alma Bundgaard, der som 3. årgangs-elev har prøvet at lave en almindelig fysisk udstilling i BGK's lokaler på Kunsthøjskolen i Holbæk.

- Jeg ville da også helst have udstillet mit fysiske værk, men er ligesom Nikoline rigtig glad for, at vi kan være her på Filmtorvet, fortæller hun.

Hendes værk med navnet »Imitationsruter« er blevet til efter mange ture rundt i byen.

- Først tegnede jeg min rute, når jeg bevægede mig rundt. Siden begyndte jeg at følge efter forskellige mennesker i byen og tegnede den rute ind, de gik. Ruterne har jeg så lavet i små silikone-blokke, som jeg har gjort sammenhængende, fortæller hun.

Udstillingen på Filmtorvet er finansieret af BGK og Talent Holbæk.

Og vil man gerne vide mere om de enkelte værker, kan man gå ind på BGK's hjemmeside.

Her kan man blandt andet se en video med en »artist talk«, hvor BGK-eleverne taler med hinanden om deres værker.