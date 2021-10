Se billedserie Skoleeleverne sætter kryds på stemmesedlen som til et rigtigt valg. PR-foto.

Send til din ven. X Artiklen: Elever tildelte rød blok overbevisende sejr til Skolevalg Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Elever tildelte rød blok overbevisende sejr til Skolevalg

Holbæk - 14. oktober 2021 kl. 21:35 Af Karina Hansen Kontakt redaktionen

Hvis de unge mennesker i Holbæk Kommunes 8. til 10. klasse skulle bestemme sammensætningen af Folketinget, ville rød blok formentlig vinde.

Det gjorde de i hvert fald torsdag, hvor 12 af kommunens skoler deltog i Skolevalget, som har fundet sted hvert andet år siden 2015.

Her fik rød blok hele 56,9 af skoleelevernes stemmer, mod blå bloks 43,1 procent. Socialdemokratiet står som den absolutte vinder med 30,2 procent. Dermed har de et godt forspring ned til Det Konservative Folkeparti, som fik 16,2 procent af elevernes stemmer.

Ved det seneste Skolevalg i 2019 løb rød blok også af med sejren i Holbæk Kommune, hvor de opnåede 51,5 procent af stemmerne. Men med en stigning på over fem procentpoint er de røde partiers popularitet altså øget markant i kommunen.

Stor forskel mellem skoler Resultatet af Skolevalget i Holbæk Kommune bliver trukket i rød retning af 10 ud af de 12 deltagende skoler, hvor eleverne har tildelt rød blok flertallet. Men to af kommunens privatskoler trækker alligevel resultatet lidt i den blå retning.

Mest markant står Stenhus Kostskole, hvor 61,2 procent af stemmerne er gået til blå blok. Skolens elever har også gjort deres for at sikre Det Konservative Folkeparti et godt valgresultat. Helt præcist har partiet modtaget 37,3 procent af skolens stemmer.

På Andreasskolen i Holbæk har eleverne også fundet fælles fodslag med Det Konservative Folkeparti, som modtog 31,8 procent af stemmerne, hvilket var med til at sikre et skoleresultat, der faldt ud til blå bloks fordel.

I den anden ende af spektret ligger Holbæk Lilleskole, hvor rød blok sikrede sig hele 80,6 procent af stemmerne. Skolen er skarpt forfulgt af Absalonskolen, som tildelte rød blok sejren med 70,6 procent.

Mindre røde end gennemsnittet Under skolevalget i 2019 adskilte Holbæk Kommune sig fra landsresultatet ved at stemme overvejende rødt, mens det samlede resultat endte med at falde ud til blå bloks fordel med 51,2 procent.

Men trods rød bloks imponerende fremgang blandt kommunens unge, er valgresultatet for Holbæk Kommune i år mindre rødt end landsgennemsnittet.

Her opnåede rød blok nemlig en markant sejr med hele 57,4 procent af stemmerne, mens blå blok måtte nøjes med 42,6 procent.

En øvelse i demokrati Skolevalget er kulminationen på tre ugers forløb, hvor mere end 80.000 elever på over 750 skoler har haft demokrati og politik på skoleskemaet. Eleverne har undervejs arbejdet med mærkesager og deltaget i politiske debatter, for til sidst at sætte deres kryds på en rigtig stemmeseddel, hvor de har kunne vælge mellem de partier, som er opstillingsberettigede til Folketinget.

Skolevalget simulerer således et rigtigt folketingsvalg, og er derved med til at give eleverne en større bevidsthed om både deres eget politiske ståsted og den demokratiske proces.

Under "valgkampen" har eleverne også skulle vælge deres favoritter blandt 20 mærkesager, som de derefter skulle stemme på. Resultatet viser, at eleverne brænder mest for emnerne "Hårdere straffe for vold," "Skattebetalt frokost i skolerne" og "Afskaf topskatten."