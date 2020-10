Se billedserie Soma og Sune fra 9. klasse og Aous fra 7. klasse på Bjegmarkskolen i Holbæk holdt i går møde med statsminister Mette Frederiksen (S). Foto: Holbæk Kommune

Elever gav statsministeren gode råd om folkeskolen

Holbæk - 30. oktober 2020

Tre elever fra Bjergmarkskolen i Holbæk var blandt de særligt udvalgte, der torsdag fik lov til at tale med statsminister Mette Frederiksen (S).

Mødet foregik virtuelt, og eleverne havde indfundet sig på rådhuset på Kanalstræde i Holbæk, mens statsministeren var på Marienborg. Eleverne fik under det cirka 20 minutter lange møde mulighed for at give statsministeren deres bud på, hvad en god folkeskole er, og hvordan en skoledag bør se ud, oplyser Holbæk Kommune.

Mødet var en del af den indledende dialog om det kommende frihedsforsøg på skoleområdet i Holbæk. Som avisen tidligere har beskrevet, fortalte Mette Frederiksen i sin tale ved åbningen af Folketinget, at Regeringen vil give Holbæk Kommune fuldstændig frihed på folkeskoleområdet i tre år. Det kan betyde, at regler om eksempelvis minimumstimetal, elevplaner, klasselofter og nationale test skal kunne sløjfes.

Udover de tre elever fik lærere og ledere fra Bjergmarkskolen samt borgmester Christina Krzyrosiak Hansen (S) også mulighed for at tale med statsministeren. Og ifølge Holbæk Kommune gav de i den forbindelse deres umiddelbare indtryk af, hvordan de ser på opgaven med, at Holbæk Kommune - sammen med Esbjerg Kommune - slippes fri fra så megen regulering som muligt.

Efter mødet udtalte statsminister Mette Frederiksen følgende til Nordvestnyt:

- Jeg er glad for, at det trods corona kunne lade sig gøre at møde og snakke med elever, lærere og ledelsen på Bjergmarkskolen virtuelt i dag. Jeg oplever, at der er stor opbakning og interesse for vores fælles opgave om at finde nye, spændende måder til at skabe en endnu bedre folkeskole. Med det engagement, der blev lagt for dagen af både elever, lærere og ledere, er jeg helt sikker på, det nok skal blive en succes, som vi kan bruge i vores videre arbejde med Nærhedsreformen, sagde Mette Frederiksen og fortsatte:

- Jeg har store forventninger til det samarbejde, vi i dag har givet hinanden et virtuelt håndslag på. Det bliver enormt spændende at følge processen og se, hvordan Christina Krzyrosiak gennem tillid sammen med ledere og medarbejdere får skabt nye løsninger og større fagligt handlerum i kommunens folkeskole. Jeg håber og tror på, at både elever og forældre vil opleve, at de får en endnu bedre folkeskole, end de har i dag.