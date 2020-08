Erhvervsvejledning i unges øjenhøjde - EUC Nordvest­sjælland tilbyder at komme ud til folkeskolernes 7. og 8. klasser til en gratis gameday med spillet City of Educatia. PR-foto

Elever gamer sig til en karriere

Holbæk - 12. august 2020 kl. 11:30 Af Margit Pedersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Turen til City of Educatia er på en gang et digitalt spil og alternativ erhvervsvejledning. Elever i folkeskolernes 7. og 8. klassetrin spiller sig til i første omgang viden om erhvervsuddannelser, der skal lette deres snarlige valg af karriere.

EUC Nordvestsjælland udbyder spillet gratis til folkeskolerne. Med følger 50 iPads og uddannelsesambassadør Zeynab Hassoon. Hun skal hjælpe eleverne i klasserne igennem en hel gameday.

Hun er klar til at besøge mange skoler i Holbæk, Odsherred og Kalundborg Kommuner. Erfaringen fra sidste år er positiv, for eleverne kaster sig spillevant over City of Educatia, løser de forskellige opgaver og går op i konkurrencen mod hinandens hold. .

Spillet blev udviklet af Syddansk Erhvervsskole i samarbejde med en række erhvervsskoler i Syddanmark.

Ideen er at præsentere eleverne for en række uddannelser og give dem bedre forudsætninger for at vælge uddannelse.

Den kendte erhvervsvejledning kan være overvældende og uoverskuelig med mange informationer, pjecer, papirer, power point og råd.

Spillet er leg og læring for store elever, der er vant til at navigere i et spilleunivers. Den virtuelle verden mikses med med den virkelige verdens fakta, når eleverne går gennem byen til bageren eller smeden i industriområdet.

Eleverne vil opdage, at karrieremulighederne er mange ved at tage en erhvervsuddannelse. De får viden om de forskellige uddannelser på EUC Nordvestsjælland, samtidig med de løser opgaver relateret til uddannelserne og optjener point enten personligt eller til holdet. Den gratis gameday med alternativ karriererådgivning kan bestilles på zkh@eucnvs.dk.

Zeynab Hassoon kommer ud til 8. klasser frem til december og til 7. klasser fra januar til juni 2021.

