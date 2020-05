I stedet for at udstille på Kunsthøjskolen i Holbæk, skal BGK-elever i år lave en digital udstilling. Foto: Christian Mikkelsen Foto: Mik

Elever afslutter med en virtuel udstilling

Holbæk - 07. maj 2020

Hvert år præsenterer eleverne på Billedkunstnerisk Grundkursus, BGK, i Holbæk, hvad de har lært på en afsluttende udstilling i deres lokaler på Holbæk Kunsthøjskole.

Normalt dukker et par hundrede mennesker op - fortrinsvis familie og venner - og kigger på elevernes værker, som de bruger de sidste måneder af skoleåret på at skabe.

Det kan være malerier, skulpturer, videoer og andet. Det hele præsenteres i BGK's små lokaler.

Men corona-krisen har sat en stopper for den almindelige undervisning og mod at mødes i større forsamlinger. Derfor bliver det ikke muligt for dem at lave den sædvanlige udstilling i deres lokaler.

- Det er de selvfølgelig kede af, for det er en god måde at afrunde året på. Så vi forsøger i fællesskab at finde nye veje at udstille på, fortæller Henrik Miklos Andersen, der er leder af BGK.

Præsentationsfilm Derfor er han og eleverne gået i gang med at lave en virtuel udstilling, hvor værkerne bliver præsenteret via Facebook og Instagram i stedet for i den fysiske verden.

Selve formen er ikke helt på plads endnu, men han regner med, at der bliver lavet en præsentationsfilm, hvor hver elev præsenterer sine værker og fortæller om tilblivelsen af dem.

- Det bliver selvfølgelig ikke det samme, som hvis publikum kan se de fysiske værker. Men på den anden side er der på denne måde mulighed for at nå ud til flere folk. Også fordi udstillingen kan blive liggende og ikke som normalt skal pakkes ned efter nogle dage, fortæller Henrik Miklos Andersen.

Den virtuelle udstilling vil efter planen kunne ses fra Kristi himmelfartsdag.

Digitale ansøgere Coronakrisen har i øvrigt også påvirket det nye hold elever, der starter op efter sommerferien.

I stedet for fysisk at indsende deres værker til bedømmelse, har de skullet præsentere dem digitalt.

Det betød nu ikke noget for ansøgningsfeltet. 11 elever søgte, og syv blev optaget.

I forvejen fortsætter otte »gamle« elever.