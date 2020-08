Se billedserie Karen Pedersen kan den 1. september fejre sit 40-års jubilæum i Danske Bank. Foto: Jette Bundgaard

Send til din ven. X Artiklen: Elev for 40 år siden på samme adresse Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Elev for 40 år siden på samme adresse

Holbæk - 08. august 2020 kl. 20:28 Af Jette Bundgaard Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Karen Pedersen, der i dag er personlig rådgiver for privatkunder i Danske Bank i Holbæk, kan den 1. september fejre sit 40-års jubilæum.

Hun stammer oprindeligt fra det midtjyske, men flyttede som 12-årig med sine forældre til Fårevejle. Da studentereksamen var i hus på Kalundborg Gymnasium, var Karen Pedersen sikker på, at hun ville arbejde i en bank.

- Min daværende kæreste - og senere mand - var revisor, men jeg ville gerne noget, der var lidt mindre tungt og havde med mennesker at gøre, fortæller hun.

1980 hos J. Hannenov

I 1980 blev hun elev i Danske Bank i Holbæk, hvor J. Hannenov var bankdirektør.

- Jeg er faktisk ikke helt sikker på, om han hed Jørgen til fornavn, for det var jo de gammeldags omgangsformer dengang, siger Karen Pedersen, som hæfter sig ved, at hun startede som elev for 40 år siden på nøjagtig den samme adresse, hvor hun arbejder i dag.

Karrierevejen

Karen Pedersen har dog arbejdet flere andre steder igennem sin karriere i Danske Bank.

Efter endt elevtid var hun et par år i hovedsædet på Holmens Kanal i København, inden hun vendte tilbage til Holbæk-afdelingen som erhvervskunderådgiver.

Dernæst fulgte en tid som chef for Mørkøv-afdelingen og et job som souschef i Asnæs, hvor hun var i godt 10 år.

- Efterfølgende var jeg et smut over Korsør-afdelingen, inden jeg blev souschef i Dianalund. Da Dianalund og Sorø fusionerede, kom jeg til Jyderup, og efter fusionen mellem Jyderup og Holbæk, vendte jeg tilbage til Holbæk igen, opsummerer Karen Pedersen.

Gennem hele karrieren i banken har hun løbende videreuddannet sig og er blandt andet specialist i pensionsområdet og investering.

Det, som har motiveret hende på jobbet gennem de mange år, har været muligheden for at finde en god løsning for kunderne.

- Det giver arbejdsglæde at få tingene til at lykkes, så de for eksempel kan købe drømmehuset, siger Karen Pedersen, der også nyder den daglige ping-pong med kollegerne.

Krig og schlagermusik

Karen Pedersen bor med sin mand, Poul Møller Pedersen, i Slotshaven. De har to voksne sønner og to børnebørn.

- Min ene søn er ingeniør, og den anden er ansat i et konkurrerende pengeinsti­tut her i byen. Vi plejer at spøge med, at det ikke er bankkrise, men bankkrig, vi har derhjemme, siger Karen Pedersen med et stort smil.

Til årets højdepunkter i familien hører den årlige skiferie sydpå. Ellers går turen for det meste til Nordeuropa, og af og til er der også en koncert-rejse på programmet. Karen Pedersen og hendes mand holder nemlig meget af tysk schlagermusik.

- Når folk hører det, tror de, at det er Hansi Hinterseer, vi hører, men det er det ikke. Min mand og jeg er fans af sangerinden Andrea Berg, som optræder ved store koncerter i Tyskland med 30-40.000 tilskuere, forklarer Karen Pedersen.

Jubilæet fejres med en reception i Danske Bank i Nygade den 1. september fra klokken 14 til 16.