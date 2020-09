Elev-fokus på H.C. Ørsted

- Vi vil gerne sætte fokus på naturvidenskaben og dens betydning for vores dagligliv. Mit håb er, at børnene bliver begejstrede for H.C. Ørsteds fantastiske arbejde, og samtidig stiller spørgsmål til ting, de undrer sig over, og gennem praktisk erfaring får ny viden til måske selv at udvikle noget nyt og innovativt, siger Jo Marling, der er lærer på Andreasskolen, i en pressemeddelelse.