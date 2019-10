Onsdag, torsdag og fredag blev 20 elementer til den nye bro over Tysinge Å på Tåstrupvej nord for St. Merløse monteret.

Elementer til ny bro er på plads

Den gamle bro var så dårlig, at den for nogle år siden måtte afstives. Desuden blev der indført vægtbegrænsning, som blandt andet har været til gene for landbrugene, men den kan ophæves, når den nye bro åbner. Der har været lukket siden 9. september.

Onsdag, torsdag og fredag i sidste uge sørgede et hold af tyske montagefolk for at placere elementerne til den nye bro, der fører Tåstrupvej over Tysinge Å nord for St. Merløse.

