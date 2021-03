Elektrisk danmarkspremiere

Rivende udvikling

Klassen for kompakte SUV'er er det største og hurtigst voksende segment i bilverdenen, og med introduktionen af den nye ID.4 kan Volkswagen som det første mærke tilbyde et fuldgyldigt 100 procent elektrisk alternativ i denne bilklasse. ID.4 er bygget på samme MEB-platform som ID.3, hvor et stort litium-ion-batteri er integreret i gulvet mellem akslerne, og en kompakt elmotor trækker på baghjulene. Denne konstruktion giver sammen med den lange akselafstand på 2.766 mm et interiør, der i rummelighed matcher biler i klassen over ID.4. Der er masser af plads til familie og pladskrævende fritidsaktiviteter, da ID.4 har et bagagerum på 543 liter, der kan udvides til 1.575 liter. 21 cm frihøjde gør ID.4 terrænduelig, og muligheden for at montere tagrælinger med en bærevne på 75 kg og et svingbart træk med elektrisk frigørelse og en trækevne på 1.000 kg (12 % stigning) /1.200 kg (8 % stigning) gør den elektriske SUV til en alsidig bil.