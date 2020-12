»Karen Orø« fortsætter som konventionel trækfærge i mindst et års tid endnu før den ventede overgang til eldrift. De containere og skure, der på billedet ses i baggrunden, er nu revet ned for at gøre klar til at opføre en ny servicebygning.

Eldrift af færge forsinkes i et år

Det bliver tidligst om et år, at den store af de to trækfærger mellem Orø og Hammer Bakke i Hornsherred bliver omlagt til eldrift. Det er ikke lykkedes for Østre Færge A/S at få godkendelserne på plads.

Hvis alt havde været på plads, ville ombygningen være sket i næste måned. Da januar er den måned, hvor der er mindst trafik, skal det være her, arbejdet foregår. Nu bliver det tidligst i januar 2022.