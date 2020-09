Se billedserie En række bilfirmaer var med ved elbil-fremstødet på Torvet i Ahlgade, så man kunne få syn for sagn. Foto: Thomas Olsen

Elbiler tåler også vand ...

Holbæk - 25. september 2020 kl. 16:49 Af Agner Ahm Kontakt redaktionen

- Risikerer man ikke, at elbiler kortslutter, når de bliver våde?

Den bekymring har John Johansen hørt nogle gange fra folk, der ikke vidste så meget om elbiler.

- Men selv om elbiler kører på strøm, er der altså ingen fare i regnvejr, konstaterede han på en våd fredag eftermiddag, hvor han var med i et fremstød for elbiler, som foregik på Torvet i Ahlgade i Holbæk.

Bag arrangementet stod blandt andet foreningen Forenede Dansk Elbilister (FDEL), hvor John Johansen var med som frivillig aktivist. For en del af fremstødet handlede om, at holbækkerne kunne møde andre, som allerede kører elbil, og høre om deres erfaringer.

John Johansen, som kører Tesla M3, har ingen problemer med at »tanke« strøm:

- Hvis vi er ude på en længere tur, vil vi jo alligevel gerne have en pause for hver 200-300 kilometer. Så får vi lidt mad eller kaffe, og det tager som regel længere tid end at lade batteriet op.

- Hvis det nu var lige meget med klimaet, ville du så også have valgt en elbil?

- Det er jeg ikke helt sikker på. Bilen er lidt dyrere i anskaffelse. Men nu er der jo rent faktisk en udfordring for klimaet, og så er jeg altså glad for, at vi ikke længere kører på diesel, svarede John Johansen.

Elbilistforeningen var repræsenteret af blandt andre Camilla Thomsen, som bemærkede, at der måske nok er lidt med prisen. Men lige nu er det nok snarere manglende viden, som får bilkøberne til at holde sig tilbage.

Derfor har foreningen samlet et korps af ambassadører - almindelige mennesker, som kører i elbil og gerne vil fortælle andre om deres erfaringer. Listen over ambassadører findes på foreningens hjemmeside fdel.dk.

- Her kan man også finde vejledninger til blandt andre virksomheder og boligforeninger, som gerne vil i gang med elbiler, men ikke ved, hvordan de skal gribe det an med ladefaciliteter og så videre, fortalte Camilla Thomsen.

Ved arrangementet i Ahlgade kunne man i øvrigt også konstatere, at elbil-entusiasterne ikke er uden humor. De, der ikke kører elbil, er ofte bange for, at man risikerer at løbe tør for strøm. Til dem var der små medicinbeholdere med piller mod »range anxiety« - rækkevidde-angst.

Pillerne var dog kun bolsjer, og ejere af nyere elbiler behøver dem i øvrigt ikke.

Det gælder blandt andre fotografen, som har leveret billederne til denne artikel. Jobbet som pressefotograf kræver, at han dagligt kører på kryds og tværs over hele Sjælland. Og det klarer hans elbil helt uden problemer.