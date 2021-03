De to elbusser (her i en stregtegning), der kommer til at køre bybuskørsel i Holbæk senere på året, ligner meget de busser, der kører i dag. Elbusserne er lidt højere, fordi der ligger batterier i toppen.

El-bybusser ruller ud til november

De to første elbusser på bybusnettet i Holbæk bliver efter planen indsat i november. Det er Ditobus A/S med hovedsæde i Holbæk, der på eget initiativ har valgt at investere i elbusserne som et ekstra initiativ.

Det ligger således ud over den grønne omstilling, som mobilitetsselskabet Movia, står bag i forbindelse med sine udbud af buskørslen. Ditobus har i samarbejde med Movia tilbudt at indsætte de to elbusser i Holbæk, og det er der takket ja til.