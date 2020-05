I første omgang er entreprenøren ved at forberede en kantbjælke over cykel- og gangtunnellen, så den eksisterende støjskærm udvides med 100 meter. Det ses, at afrundingen på den nuværende skærm er ved at blive taget ned. Foto: Mie Neel

Ekstra skærme skal mindske naboers støjgener fra ny motorvej

Holbæk - 02. maj 2020

Det er mindre end et år siden, at Kalundborgmotorvejens nyeste del - strækningen mellem Kvanløse og Dramstrup - åbnede, men nu har Vejdirektoratet sat gang i et arbejde, der skal forbedre støjbeskyttelsen omkring Sdr. Jernløse.

Tidligere på ugen gik en entreprenør i gang med at udvidde støjskærmen på motorvejens sydlige side, hvor den passerer tæt forbi Sdr. Jernløse.

- Vi har valgt at forlænge den eksisterende skærm, da det har vist sig, at skærmen langs motorvejen ikke yder den forventede støjbeskyttelse af boligområdet. Målet er, at naboerne i Sdr. Jernløse oplever færre støjgener fra motorvejen, siger senior projektleder Christian Tolderlund i en pressemeddelelse fra Vejdirektoratet.

Arbejde kan give gener Den nuværende støjskærm har stået færdig siden den nye 6,5 kilometer lange strækning af Kalundborgmotorvejen blev taget i brug i september sidste år. Beslutningen om at forbedre støjbeskyttelsen af naboerne i Sdr. Jernløse betyder, at støjskærmen vil blive forlænget med 100 meter i hver ende, oplyser Vejdirektoratet.

Det vil tage cirka 10 uger - altså til begyndelsen af juli - og Vejdirektoratet oplyser, at der undervejs i arbejdet vil kunne opleves generende vibrationer i området, når der skal nedvibreres pæle til støjskærmen.

- Særligt nedvibreringen kan både støje og ryste en del. Selvom det er uskadelige vibrationer, kan de føles meget generende, mens arbejdet står på, siger Christian Tolderlund i pressemeddelelsen.

I denne uge har arbejdet koncentreret sig om at forberede en kantbjælke ved tunnellen, der fører gang- og cykelstien under motorvejen vest for Sdr. Jernløse. Først senere kommer man til arbejdet med at nedvibrere pæle.

Hastighedsbegrænsning I forbindelse med udvidelsen af støjskærmen er både nødsporet og det ene kørespor inddraget som arbejdsareal, og det betyder, at der kun er ét spor farbart i Kalundborgmotorvejens østgående retning. Der er samtidig hastighedsbegrænsning på 80 km/t.

Vejdirektoratet oplyser, at fodgængere og cyklister i hele perioden vil kunne benytte tunnellen under motorvejen.

Arbejdet vil foregå i tidsrummet mandag til fredag mellem klokken 7 og 18 samt lørdage fra klokken 7 til 14.

Endelig oplyser Vejdirektoratet, at entreprenøren har en lille arbejdsplads langs motorvejen for enden af Præstemarken, hvor der vil kunne være arbejdskørsel. Det er dog meningen, at tunge køretøjer skal køre til byggepladsen via motorvejen.