Fra 2024 skal der være indført minimumsnormeringer på småbørnsområdet. Derfor får kommunerne ekstra penge næste år til at ansætte mere personale. Foto: Per Christensen

Ekstra penge til flere hænder i børnehusene

Antallet af jobopslag på Holbæk Kommunes hjemmeside vil formentlig stige næste år. For kommunen skal i gang med at ansætte mere personale til vuggestuerne og børnehaverne.

Holbæk Kommune kan i 2021 se frem til at modtage 8.698.000 kroner til dét formål. Det fremgår af et notat fra Børne- og Undervisningsministeriet, som er lavet i forbindelse med, at regeringen og dens støttepartier i weekenden landede en finanslov for 2021. Her er parterne blandt andet enige om at prioritere minimumsnormeringer.