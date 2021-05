Ekstra koncerter på Filmtorvet

- Men der bliver ikke flere billetter at købe. Selv om der skulle blive åbnet mere op i samfundet, og vi får mulighed for at lukke flere tilskuere ind, så kommer vi ikke til at gøre det. Vi er kun et vist antal frivillige, som er vant til at afvikle koncerter i Rotationen, så det her er noget helt nyt. Så vi bruger koncerterne til at få noget erfaring, og så kan det være, at vi vender tilbage næste år med en række nye koncerter, fortæller Niels Bo Sohl Christensen.