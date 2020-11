Andrea Pellegrini, Christina Boelskifte og Sinne Eeg synger normalt hver sin type musik, men den 19. december vil de give en festlig koncert med en bred vifte af julens bedste sange. PR-foto.

Ekstra julekoncert på programmet

21. november 2020

Holbæk Jazzklub havde sidste år stor succes med julekoncerten »Amazing Christmas« i en fuld koncertsal i Elværket. I år er situationen anderledes, men Sinne Eeg, Andrea Pellegrini og Christina Boelskifte er ikke desto mindre tilbage i en ny og sprudlende udgave af julekoncerten, som blander flere genrer.

- Amazing Christmas var en kæmpesucces sidste år med mere end 200 solgte billetter. I år kan vi på grund af corona kun lukke 130 ind til koncerten i store sal den 19. december. Vi fik hurtigt udsolgt til koncerten klokken 20, men har nu fået mulighed for at dublere den og har sat en ekstra til salg samme dag klokken 18, fortæller formand for Holbæk Jazzklub, Michael Jurcenoks. Han siger, at publikum godt kan begynde at glæde sig: - Det bliver et show uden lige med opera og gospel og jazz leveret af tre fantastiske sangere, som virkelig forstår at komme ud over kanten. Topprofessionelt, glamourøst, store kjoler og charme, sammenfatter han.

Efter at have ligget stille fra marts til september har Holbæk Jazzklub ifølge formanden haft stor opbakning til efterårets koncerter. Meget tyder nemlig på, at mange musikfans har lidt af 'jazzstinenser'.

- Det er tydeligt at mærke, at vores koncertpublikum har savnet jazzen. Vi har kørt med udsolgte koncerter, siden vi åbnede efter sommerferien, og det går stærkere med at få solgt billetterne end normalt. På grund af Covid-reglerne har vi kun halv belægning i lille sal, og de 40 billetter bliver hurtigt solgt. Mange gange er det så til gengæld lykkedes os at lave dobbelt koncerter. Det er lidt forskelligt, om kunstnerne 'giver' den ekstra koncert gratis, eller om de skal have et honorar. Heldigvis er der flere, som tænker, at de vil støtte os i de her tider. Det er jo også i deres interesse, at spillestederne består, påpeger formanden.

Med baggrund i den øgede interesse for at komme ud og høre live jazz afholder Holbæk Jazzklub for første gang en nytårskoncert. Det er mezzosopran Andrea Pellegrini, der er tilbage i Elværket den 17. januar i en koncert med The Piazzolla Orhestra. The Piazzolla Orchestra er et dansk baseret orkester, som blev dannet i 2012 af Andrea Pellegrini og accordeonist Bjarke Mogensen. Orkesteret specialiserer sig - som navnet siger - i svingende valse og dramatiske sange af den argentinske komponist Astor Piazzolla.