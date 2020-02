Får Holbæk lov til at flytte værdighedspenge over til hjælpemiddelafdelingen, kan man halvere en af landets længste sagsbehandlingstider på ansøgning om støtte til handicapbil.

Ekstra indsats skal korte ventetid på handikapbil

Handikappede må vente meget længe på svar, når de søger om hjælp til handikapbil. Svarfristen er sat til 52 uger, men det tog i gennemsnit 57 uger at få et ja og 56 uger at få nej i 2018. Og Holbæk har stadig en af landets længste, gennemsnitlige sagsbehandlingstider. Men den kan sænkes ved at frigøre to medarbejdere i hjælpemiddelafdelingen til kun at behandle ansøgninger om handikapbil.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her