Ekstra fokus på lokal handel

- I hele oktober og november har vi ekstra fokus på Holbæk gavekortet og vigtigheden af at handle lokalt. Vi har i perioden fjernet gebyret på 30 kroner pr kort i forventning om, at salget af gavekort vil stige i forhold til den samme periode sidste år. Ved et øget salg af Holbæk gavekort sikrer vi, at pengene bruges lokalt, siger chef for Holbæk Byforum, Jan Vestergård, som også håber, at Holbæk gavekortet kan blive et hit som årets julegave.