Ekstra fokus på de lokale butikker

Chef for Holbæk Byforum, Jan Vestergård, brænder for at styrke de lokale butikker. Til det formål lancerede Byforum i oktober måned sidste år et iøjnefaldende blåt klistermærke med teksten »Støt dine lokale butikker, så de også er her i morgen...«

- Holbæk er blandt andet stærk i kraft af det store udvalg af butikker. Andre sjællandske byer har udfordringer med butikslukninger. Jeg synes ikke, det er så slemt her hos os, men det er nødvendigt, at vi er på forkant, så det ikke sker. Jeg ser helst, at man tænker over ikke at handle for meget på nettet. Det er en udvikling, man ikke kan stoppe, men vi har alle et ansvar for at sikre, at vi har en levende bymidte fremover, som gør Holbæk attraktiv at bosætte sig i. Det betyder meget for både herboende og tilflyttere, at man ikke behøver køre udenfor kommunen for at handle.