Ulykken i kornsiloen i Bukkerup skete i oktober 2017. Foto: Per Christensen Foto: Per Buurgaard Christensen

Ekstra erstatning efter dødsulykke

Holbæk - 24. februar 2020 kl. 10:48 Af Jørgen Juul Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En ukrainsk familie får 665.000 kroner i ekstra erstatning, efter at den 34-årige landbrugsvikar Mykola Makarenko i oktober 2017 døde i en arbejdsulykke på en landejendom i Bukkerup. Mykola Makarenko var i gang med at fjerne spirende korn i en silo, da han faldt ned i et hul i kornet og blev levende begravet.

Det skriver Fagbladet 3F.

Mykola Makarenko var til nyttet vikarbureauet Europower, men Arbejdsmarkedets Erhvervsforsikring afgjorde i april 2018, at svineproducent Peter Kjær Knudsen var at betragte som arbejdsgiver på tidspunktet for ulykken.

Arbejdsmarkedets Erhvervsforsikring anerkendte Mykola Makarenkos død på jobbet som en arbejdsulykke efter arbejdsskadeloven, og hans enke, Ekaterina Makarenko modtog et skattefrit engangsbeløb på 165.500 kroner.

I 2018 afgjorde Arbejdsmarkedets Erhvervsforsikring, at enken og hendes to mindreårige børn havde ret til en erstatning for tab af forsørger. Børnene blev hver tilkendt et skattepligtigt besøg på knap 2000 kroner om måneden indtil de fylder 18 år, Ekaterina Makarenko blev tilkendt et skattepligtigt beløb på godt 5800 kroner for en periode på tre år.

De 665.000 kroner er en mer-erstatning. Forsikringsselskabet Topdanmark har betalt erstatningen. Topdanmark er forsikringsselskab for landmanden, der beskæftigede den ukrainske mand.

Topdanmark har valgt at indgå forlig i sagen på et tidspunkt, hvor Midt- og Vestsjællands Politi endnu ikke har besluttet, om der skal rejses en sag mod Peter Kjær Knudsen for brud på arbejdsmiljøloven.

- Selvfølgelig er jeg meget glad for, at det lykkedes mig at få denne erstatning. Den er meget vigtig for vores liv, siger Ekaterina Makarenko til Fagbladet 3F.