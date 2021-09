Det planlagte solcelleanlæg skal ligge på området syd og øst for Johannesmark og Mercedes-forhandleren (til venstre i billedet) i Tuse og strække sig mod syd til omkring Severinsminde. Foto: Per Christensen

Ekstra borgermøde om solcelleanlæg

Holbæk - 01. september 2021 kl. 05:56 Af Morten D. Christensen Kontakt redaktionen

Det er mindre end en måned siden, at der blev holdt borgermøde om planerne for et godt 105 hektar stort solcelleanlæg ved Tuse og Butterup, men nu er der på ny inviteret til møde om solcellerne.

Det sker på tirsdag den 7. september klokken 19 i Tuse Forsamlingshus. Denne gang er det Tuse Lokalforum, der inviterer til mødet, mens det var Holbæk Kommune, der stod for borgermødet 11. august. Det blev holdt i kommunens administrationscenter.

- Efterfølgende har vi fået henvendelser fra en del, som gerne ville have været med til mødet, men som ikke vidste, at det fandt sted. Derfor har lokalforum nu taget initiativ til et nyt borgermøde om planerne for et solcelleanlæg, siger Mads Vestergaard, formand for Tuse Lokalforum.

Forventer ikke nye oplysninger Det er altså ikke fordi, der pludselig er dukket nye oplysninger op om det planlagte solcelleanlæg, der skal placeres i området mellem Johannesmark og Mercedes-forhandleren i Tuse i nord og ned mod Severinsminde i syd.

Området gennemskæres af jernbanen, men der vil efter planen blive opstillet solcelle-paneler på begge sider af banen.

Mads Vestergaard vurderer da heller ikke, at der vil komme nyt frem på mødet i næste uge. Det handler mest om at give dem, der missede mødet i august, en mulighed for at blive klogere på projektet.

I øjeblikket er lokalplanforslaget samt forslag til kommuneplantillæg i offentlig høring, og borgermødet har til formål at oplyse om solcelle-projektet, inden udløbet af høringsperioden. Der er frist for indsigelser og høringssvar onsdag den 15. september.

Samlet høringssvar Som avisen tidligere har omtalt, er det kommunalbestyrelsesmedlem Christian Ahlefeldt-Laurvig (V), der ejer jorden og ønsker at opsætte solcelle-anlægget.

Han deltog i det første borgermøde, og ifølge Mads Vestergaard er Christian Ahlefeldt-Laurvig også til stede for at fortælle om projektet og svare på spørgsmål i Tuse Forsamlingshus på tirsdag.

Tuse Lokalforum vil efter mødet skrive et samlet høringssvar ud fra, hvad der er konsensus om. Men formanden understreger også, at alle selvsagt er velkomne til at indsende egne høringssvar til Holbæk Kommune inden fristens udløb.

Christian Ahlefeldt-Laurvig har allerede meddelt, at han erklærer sig inhabil, når kommunalbestyrelsen i sidste ende skal tage stilling til lokalplan og kommuneplantillæg for området ved Severinsminde.

