Det er her i Administrationscenteret på Jernbanevej, at pasfornyelsen skal ske.Foto: Per Buurgaard Christensen

Ekstra åbning for pasfornyelse

Har du ikke fået fornyet dit pas under det seneste års pandemi? Så frygt ej, for Holbæk Kommunes borgerservice holder i maj ekstraordinært åbent for bestilling af pas. Det sker, fordi samfundet og verden åbner mere og mere op, og der derfor er en forventning om, at mange af kommunens borgere skal have fornyet deres pas.