Eks-næsbo har brygget årets bedste øl i England

Holbæk - 25. marts 2020 kl. 15:24

Briterne elsker øl, og på den nationale ølfestival SIBA i Liverpool kårede dommerne for nylig Heel Stone som den bedste bitterøl fra de 750 små og større bryggerier, der er med i SIBA.

Bag Heel Stone står Stig Anker Andersen, som stammer fra Tuse Næs, men de sidste 27 år har boet og drevet bryggeri i Sydengland sammen med hustruen Anna Marie, som i øvrigt selv kommer fra Dramstrup.

- Vi plejer at sige, at vi ligger et stenkast fra Stonehenge, fortæller Stig Anker Andersen i telefonen fra byen Netheravon, få minutters kørsel fra det verdensberømte monument, der lægger navn til hans bryggeri, Stonehenge Ales.

En stor anerkendelse Prisen er en stor anerkendelse fra eksperter i branchen. Heel Stone, opkaldt efter en af stenene ved Stonehenge, er en bitterøl på 4,3 procent, som Stig Anker Andersen begyndte at brygge i 1998. Han tog den med til den regionale ølfestival i den sydvestengelske region, hvor Netheravon ligger. Her blev den valgt som regionens bedste og dermed kvalificeret til den nationale festival i Liverpool.

- Det overgår alt, hvad vi har prøvet før med hensyn til priser. For nogle år siden vandt vi sølv med vores Danish Dynamite, men guldmedalje er altså klart den bedste pris, vi har vundet, siger en stolt Stig Anker Andersen.

Fed pris - dårlig timing Heel Stone er brygget på byg- og hvedemalt, hele humleknopper, bryggeriets eget kildevand og egen gær.

Men der er også malurt i bægeret. Prisen kommer nemlig i hus på et tidspunkt, hvor corona har sat en prop i ølsalget fra Stonehenge Ales.

- Vi er rigtig hårdt ramt, fordi langt det meste af vores øl sælges i øltønder til pubber. Og på grund af corona-virussen har regeringen frarådet socialt samvær, herunder pub-besøg, så det er ved at være slut med åbne pubber. Det kan der være meget fornuft i, men regeringen har ikke bedt bryggerierne lukke, og derfor er der ingen kompensation i sigte, siger Stig Anker, som har måttet sende sit mandskab hjem.

300.000 liter øl Foruden ham og Anna Marie er der to fuldtids og en deltidsansat på Stonehenge Ales. De brygger cirka 300.000 liter øl om året. Det sker med 11 varianter, hvoraf fem brygges året rundt.

Seks er sæsonøl, som den grønne Sign of Spring, normalt den bedste sælgende af deres sæsonøl. Den skulle strømme af sted i disse måneder, men er i stedet vingeskudt af corona.

Træt af dansk discountøl Anna Marie og Stig Anker Andersen flyttede til Netheravon for snart 27 år siden. Han var på det tidspunkt direktør på bryggeriet Slotsmøllen i Kolding, men kørte træt i at lave billig øl til supermarkederne.

Han undersøgte mulighederne for at få sit eget bryggeri, men det var før mikrobryggeriernes tid og derfor urealistisk at starte selv. I stedet faldt han over en annonce i et engelsk fagtidsskrift, hvor et lille bryggeri i Netheravon var annonceret til salg.

Parret tog over og kiggede, og et halvt år senere havde de købt og flyttede ind i lejligheden oven over det idyllisk beliggende bryggeri, hvor en flod løber langs grunden. Få måneder forinden havde Anna Marie født datteren Amalie. Nu, 27 år senere, er Amalie og hendes mand og datter ved at flytte ind i lejligheden, mens forældrene bor i det hus, de har fået opført på den store grund.

Lever af pub-salg - Vi har en fin tilværelse herovre. Krisen lige nu er det værste, vi har oplevet. Ellers er det faktisk gået godt, selv om der er rekordmange bryggerier og krig på kniven. Derfor overvejer vi lige nu, om vi skal overtage en mikropub, så vi får vores eget udsalgssted, hvor folk kan sidde og snakke uden forstyrrende musik eller tv. Englænderne har jo en enestående tradition for at mødes over en øl.

Den tradition er også eksistensgrundlaget for Stonehenge Ales. Stig Anker & Co. leverer til cirka 300 pubber og også til et par af de store pubkæder, blandt andet Wetherspoon. Derfor er det også muligt at få øllet på nogle pubber i blandt andet London og Glasgow. Øl på flaske leveres til en række gårdbutikker.

- Og så leverer vi flaskeøl til besøgscentret ved Stonehenge, så jeg tillader mig at sige, at vi nok er det bryggeri i verden, der sælger til flest forskellige nationaliteter. Desværre er Stonehenge lukket i øjeblikket, så den kilde er også tørlagt.

Berømt varemærke Bryggeriet hed oprindeligt Bunces Brewery, men kom i 1998 til at hedde Stonehenge Ales. For 12 år siden købte de varemærket Stonehenge. Det havde tilhørt en pubgruppe.

Stig Anker nåede at købe navnet, inden nogen andre opdagede, at det var til salg. Han har registret varemærket på alle alkoholiske drikke og vand samt soft drinks.

Kildevand er også blevet en del af forretningen, og det er navnlig Anna Maries fortjeneste.

Hun opdagede nemlig, at de havde det skønneste kildevand på deres egen grund. For fem år siden fik parret etableret en boring og begyndte at brygge øl på det. Det var så velsmagende, at de senere også begyndte at tappe kildevand på flasker og er nu oppe på et årligt salg af 140.000 liter.

Hovedsageligt til Stonehenge Visitor Center - når der ellers er åbent.

Som nævnt er Stig Anker Andersen fra Tuse Næs. Han er søn af Karin og Ib Anker Andersen.

Anna Maries forældre var de nu afdøde Anni og Poul Erik Andersen.

Både Stig og Anna Marie har gået på Stenhus Gymnasium. Og i sine helt unge dage spillede Stig Anker Andersen i øvrigt også fodbold - både i Tuse Næs Boldklub og i HB&I.