Eks-borgmester bliver udviklingsdirektør i sparekasse

Han skal ikke mindst bruge sin erfaring fra de kommunale og statslige systemer til at være med til at skabe gode relationer til nøglepersoner i den offentlige verden.

- Jeg kommer til at operere ud over Sjælland og på Fyn, og der skal ikke herske tvivl om, at jeg er sparekassens mand, og at min loyalitet alene ligger hos sparekassen, siger Søren Kjærsgaard, der betegner den nye stilling som et drømmejob.