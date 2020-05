Ejerskabet skifter generation

- Jeg har som en del af generationsskiftet, købt bygningen af Bo Christensen, der dog stadig er medejer af firmaet El-Huset Jyderup ApS. Da han valgte at lukke Lampehuset som fysisk butik, blev det også besluttet at sælge bygningen til mig. Nu har jeg inddraget en del af det tidligere 300 kvadratmeter store butikslokale i virksomheden. En del af det er også blevet sat i stand og lejet ud til Valentin Gardiner, der også lejede sig ind hos Lampehuset, imens den sidste del på 90 kvadratmeter er til leje, fortæller Mikkel Winskov.

- Der er mange, som har været forvirrede over, at butikken er lukket, og har troet, at firmaet også var lukket, men det er bestemt ikke tilfældet. Vi har faktisk oplevet stor opbakning fra vores lokale kunder, under Corona­krisen. Vi har fået store ordrer på opgaver, så vi har kunnet gennemføre en mere eller mindre normal hverdag uden at skulle sende nogen hjem. Vi overholder selvfølgelig de givne anvisninger og medarbejderne har håndsprit med sig ude på alle deres opgaver, det er klart, forklarer Mikkel Winskov videre.