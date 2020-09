17 biler hos GB Auto i Holbæk blev søndag aften eller natten til mandag udsat for hærværk. Privatfoto

Ejer udlover stor dusør efter hærværk på 17 biler

Autoværkstedet GB Auto på Hjulmagervej i Holbæk har været udsat for omfattende hærværk.

Det fortæller Bestoon Zada, indehaver af GB Auto, og Midt- og Vestsjællands Politi bekræfter, at man efterforsker det omfattende hærværk.

Mandag formiddag var politiet forbi autoværkstedet for at optage rapport, men umiddelbart er der ikke så meget at gå efter.