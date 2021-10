Hans Erik Jensen (tv.) har overtaget posten som administrerende direktør hos Entreprenør Morten C. Henriksen A/S. Morten C. Henriksen (th.) fortsætter i den daglige ledelse med titel af entreprenør og indehaver.

Ejer får en lidt ændret rolle

Holbæk - 13. oktober 2021 kl. 17:44 Af Kaj Ove Jensen Kontakt redaktionen

Morten C. Henriksen er ikke længere administrerende direktør i det entreprenørfirma, som bærer hans navn. I stedet er Hans Erik Jensen tiltrådt på posten hos firmaet med adresse i Hagested.

Han er udnævnt af bestyrelsen hos Entreprenør Morten C. Henriksen A/S, mens Morten C. Henriksen fortsætter i den daglige ledelse med titel af entreprenør og indehaver. Hans Erik Jensen tiltrådte 1. marts 2020 i en nyoprettet stilling som direktør med det overordnede ansvar for produktion.

I en pressemeddelelse siger Morten C. Henriksen, at det har været en ret let og naturlig beslutning, at Hans Erik Jensen efter godt halvandet år med en dedikeret indsats i direktionsstolen nu tager den "rigtige" kasket på.

- Han får dermed det fulde ansvar for at udleve vores planer og strategi omkring styrkelse og udvikling af virksomheden. Timingen er rigtig, og det er helt i tråd med et personligt ønske om at kunne bidrage til virksomheden på en anden måde end i forreste frontlinje, i forhold til kunder, medarbejdere og samarbejdspartnere, siger Morten C. Henriksen.

Spændende proces Rollen for stifteren af virksomheden bliver at understøtte Hans Erik Jensen og være lidt mere entreprenør i virksomheden. Det indebærer arbejde med logistik, indkøbsaftaler, tilrettelæggelsen af hverdagen på byggepladserne samt opsøge nye opgaver og muligheder.

Hans Erik Jensen har overtaget posten som administrerende direktør pr. 1. oktober. Han havde ved ansættelsen i marts 2020 mere end 20 års erfaring fra entreprenørvirksomheden B. Nygaard Sørensen A/S, Herlev, som gik konkurs i januar 2020.

- Vi er midt i en meget spændende proces med at fintune vores organisation og vores processer i hverdagen. Vi er langt fra færdige, men til gengæld godt på vej, og jeg glæder mig rigtig meget til at fortsætte dette arbejde sammen med alle vores superdygtige medarbejdere, siger Hans Erik Jensen i pressemeddelelsen.

Han tilføjer, at han og Morten C. Henriksen har et fantastisk godt samarbejde, hvor de respekterer hinandens styrker og svagheder. De er i øvrigt enige om, der for de fleste ikke vil være den store forskel i hverdagen med den nye konstellation.