Holbæk Cykelcenter i Holbæk Mega Center blev natten til mandag udsat for et rambuktyveri, der smadrede butikkens indgangsparti. Foto: Palle Mogensen

Ejer af cykelbutik: Et nøje planlagt kup

Holbæk Cykelcenter i Holbæk Megacenter blev natten til mandag udsat for et rambuktyveri.

- Vi har ikke fået gjort helt op endnu, men et slag på tasken er, at der er stjålet for omkring en million kroner, fortæller Claus Madsen, der sammen med sin bror, Søren, ejer Holbæk Cykelcenter.