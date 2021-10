Line og Nels Hede Rohde ses her med deres to sønner ved dere ejendom på Maglesøvej 6 for tre år siden. Nu ser den langstrakte strid med Holbæk Kommune ud til at være tæt på en afslutning. Foto: Anders Ole Olsen

Ejendoms-ejere vinder over kommune

Holbæk - 13. oktober 2021 kl. 12:21 Af Kaj Ove Jensen Kontakt redaktionen

Familien i ejendommen på Maglesøvej 6 i Maglesø må gerne anvende stueetagen og de nærmeste udearealer til boligformål. Det har Planklagenævnet afgjort i den flere år lange tvist mellem Holbæk Kommune og ejerne.

Hos ejerne, Line og Nels Hede Rohde, er der stor glæde over afgørelsen, som blot er én i en række afgørelser om det naturskønne område ved istidssøen syd for Holbæk.

Familien kan nu anvende hele ejendommen til bolig, sådan som den har kæmpet for. På sin side har Holbæk Kommune ønsket at fastholde stueetagen og udearea­lerne i sammenhæng med stueetagen til et serveringssted, sådan som det var fra 1939 og frem til lukningen i oktober 2017.

- Enormt hårdt forløb - Vi er meget lettede. Forhåbentlig er fem års mareridt slut. Det har bare været enormt hårdt at skulle køre det her forløb, siger Nels Hede Rohde.

Der er tale om en slags kovending fra Planklagenævnets side, for i august 2020 afviste samme nævn at behandle klagen. Den blev betegnet som uaktuel, fordi Holbæk Kommune i august 2019 vedtog en lokalplan for området.

I lokalplanen var der indarbejdet et forbud, der i første omgang blev nedlagt af Holbæk Kommune i maj 2018 efter planlovens paragraf 14. Her blev der givet et forbud mod en ændret anvendelse af ejendommens stueplan til boligformål samt forbud mod inddragelse af ejendommens nærmeste udearealer til brug for boligen.

Nævn har ændret praksis Da forholdene således var blevet reguleret i lokalplanen, afviste Planklagenævnet i 2020 helt at behandle klagen. Siden har nævnet af egen drift genoptaget afgørelsen. Det skyldes, at nævnet har ændret sin tidligere praksis om at afvise klager over paragraf 14-forbud med henvisning til, at der er vedtaget en lokalplan.

I den nye afgørelse når Planklagenævnet frem til, at der var tale om en fortsættelse af ejendommens hidtidige lovlige anvendelse. Derfor ophæver nævnet kommunens paragraf 14-forbud fra 2018. Der kan nemlig ikke nedlægges forbud mod forhold, som ikke kan reguleres ved en lokalplan.

Normalt kan der i land­zoneområder ikke uden tilladelse ske ændringer i anvendelsen af bebyggede eller ubebyggede arealer. Men der er undtagelser, og en af dem er, at andre overflødiggjorte bygninger end landbrugsbygninger uden tilladelse kan tages i brug til blandt andet boligformål.

