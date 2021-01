Ejendom udbydes for fjerde gang

De tre første udbud valgte Holbæk Kommune at annullere. For nylig er der vedtaget en lokalplan, som fastlægger, at ejendommen skal anvendes til turisme-, ferie- og fritidsformål. Aktiviteter som overnatning og bespisning skal være med til at understøtte Jyderup Handleplan, som blev vedtaget i 2018.

Måske fjerde gang bliver lykkens gang, når det handler om at få solgt Skarridsøhjemmet i Jyderup. I hvert fald har Holbæk Kommune udbudt ejendommen, som indtil lukningen i 2016 var bosted for ældre og yngre udviklingshæmmede borgere.

