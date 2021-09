Se billedserie Et enkelt bud inden for tidsfristen på Holbækhus var ikke tilfredsstillende, og derfor er ejen­dommen fortsat til salg. Foto: Agner Ahm

Ejendom til 35 millioner er stadig til salg

Holbæk - 17. september 2021 kl. 13:57 Af Kaj Ove Jensen Kontakt redaktionen

Det lykkedes ikke i første omgang for Holbæk Kommune at få solgt Holbækhus på Smithsvej 1 i Holbæk.

Holbæk Kommunal­be­sty­relse besluttede i juni at sætte ejendommen, der tidligere husede et plejecenter og ældreboliger, til salg for 35 millioner kroner. Det skete, efter at en investor havde vist interesse for at indrette ungdomsboliger på stedet.

Ved budfristens udløb var der kommet et enkelt bud, men det var ikke tilfredsstillende, og derfor førte det ikke til noget salg. Derfor ligger ejendommen nu i et almindeligt udbud, oplyser Trine Madsen, asset mana­ger i Holbæk Kommunes Byggeri og Infrastruktur.

Mulig køber til parkeringskælder Derimod er parkerings­kælderen på Ahlgade 45 i Holbæk taget af salgslisten. Den blev i foråret udbudt til en pris på 3.995.000 kroner.

- Der er én potentiel køber, som vi arbejder videre med. Der er nogle vilkår, der skal afklares, fortæller Trine Madsen.

Der kom kun det ene bud på parkeringskælderen med de 52 pladser, som kommunen udlejer til beboere og forretningsdrivende i området. Den cirka 60 år gamle parkeringskælder trænger til en renovering, som er vurderet at ville koste halvanden million kroner.

Et eller måske to salg mere Der er indgået endelig aftale om salg af en anden kommunal ejendom. Det er Rebslagervej 15 i Holbæk, hvor der er lidt over 1200 kvadratmeter erhvervsareal.

Her havde kommunen tidligere genoptræningscenter. Nu anvendes adressen til Covid-19 testcenter og senest også vaccinationscenter.

Erik Hamann, asset manager i Holbæk Kommunes Byggeri og Infrastruktur, oplyser, at overtagelsen af ejendommen er aftalt til 1. marts næste år.

Indtil videre er køberen ukendt. Den vejledende udbudspris var knap syv millioner kroner.

Endnu en ejendom kan være på vej til at blive solgt. Det er Allerupgaard på Kalundborgvej 213 i Holbæk, hvor en afdeling af Ladegårdsskolen (specialskole) havde til huse indtil for et års tid siden.

Ejendommen blev i foråret sat til salg for en mindstepris på otte millioner kroner. Erik Hamann fortæller, at der er kommet et bud, som administrationen kigger på for at se, om det kan accepteres.