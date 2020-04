Flemming Kønig er imponeret over at kunderne er så gode til at holde afstand til hinanden og til medarbejderne i butikken. Foto Elisa Heuerbach.

Efterspørgslen er præget af Corona-situationen

Holbæk - 13. april 2020 kl. 20:30 Af Elisa Hauerbach Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hos den lokale Expert i Jyderup, har de sidste ugers arbejdsopgaver været mangeartede og udfordrende, for selv om kundestrømmen er aftaget, ønsker kunderne stadig at få den personlige service.

- Nu er det måske endnu vigtigere, at vi giver os tid til kunderne - og til at få løst deres problemer, fortæller butikschef Flemming Kønig.

Da avisen besøger butikken på en lun forårsdag, er det som om, alting står stille udenfor. Expert på Skarridsøgade er åben, og man fornemmer, at kunderne bliver ekstra glade, når medarbejderne kan hjælpe dem med deres udfordringer.

Ventetiden på at få spørgetid hos butikschefen, går med at lytte og observere. Nogle vil have et antennekabel, andre kan ikke bruge mobilepay på deres nye telefon. Flemming Kønig har svaret på det hele.

- Alle får en personlig betjening, uden stress, men med vigtigheden af at der bliver gjort meget for at finde frem til den rette løsning. Kunden skal være glad, også selv om landet er i Corona-krise, mener Flemming Kønig.

Håndspritten og håndvasken bliver brugt mange gange i løbet af en dag, når man arbejder hos Expert.

- Vi kan ikke undgå at røre ved eksempelvis kundernes telefoner og dermed komme i kontakt med en vigtig smittekilde. Derfor er vi ekstra opmærksomme på vores hygiejne, og min hud på hænderne er snart ødelagt, fortæller Flemming Kønig - og rækker hænderne frem til inspektion.

Når han ser tilbage på kunderne efterspørgsler de sidste uger, har det først drejet sig om at få etableret hjemmearbejdspladser i sommerhuse og almindelige beboelser. Nu er det mere reparationer der efterspørges, for ting går jo stadig i stykker.

- Det er pudsigt nok ikke de store forbrugsvarer, vi sælger mest af i øjeblikket. Det er som om, forbrugernes behov også har fundet et roligere leje. Nu er det langt vigtigere, at vi giver os tid til at få talt igennem, hvilket behov der skal dækkes, inden der findes en løsning. Alting foregår i god ro og orden, og jeg er imponeret over at kunderne er så gode til at holde afstand. Selv de børn, som kommer med herind er helt med på alvoren af situationen, slutter han.