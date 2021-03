Eftersøgt nikkede betjent en skalle

En 26-årig mand gik amok og nikkede en betjent en skalle, da han mandag eftermiddag sammen med en fire år yngre kammerat blev anholdt for tyveri fra en tøjforretning fra Ahlgade i Holbæk.

- Vi fik en anmeldelse om butikstyveri klokken 16.31. Vi havde en patrulje i nærheden og fik derfor ret hurtig fat i de to unge mænd. Det fortæller vagtchefen ved Midt- og Vestsjællands Politi.

Mens den 22-årige forholdt sig passiv, så reagerede hans fire år ældre kammerat anderledes voldsomt. Ud over at nikke en skalle, overfusede han politibetjentene med ukvemsord.

- Det viste sig, at den 26-årige var efterlyst til afsoning for en tidligere dom, fortæller vagtchefen.

De to anholdte er blevet kørt til politigården i Roskilde. Her overvejer man, om de skal fremstilles i et grundlovsforhør med krav om fængsling.

Begge de anholdte stammer fra Odsherred.