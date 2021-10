Politiet ransagede onsdag fire adresser i Holbæk Kommune og stødte i den forbindelse tilfældigt på en efterlyst mand. Foto: THOMAS OLSEN

Efterlyst bumpede ind i politiet

Holbæk - 14. oktober 2021 kl. 11:01 Af Palle Mogensen

En 38-årig mand uden fast bopæl, der var efterlyst for at være udeblevet fra en afsoning på 14 måneders fængsel, trådte onsdag formiddag ud af en opgang i Ladegårdsparken i Holbæk på det forkerte tidspunkt. For han gik lige ind i armene på et par betjente.

De genkendte ham, og da han forsøgte at stikke af til fods, blev han løbet op og anholdt. Han blev derefter overgivet til Kriminalforsorgen, så kan kan komme i gang med sin afsoning.

Da manden blev anholdt, blev han ledsaget af en 44-årig kvinde, som politiet mistænkte for at have den 38-årige boende. Hendes lejlighed blev derfor ransaget.

I den forbindelse blev hendes lejlighed ransaget, og betjentene fandt et halvt gram hash, fire cannabis-slikkepinde og en ulovlig en-håndsbetjent foldekniv. Det blev hun sigtet for, men politiet fandt ikke umiddelbart beviser på, at den 38-årige mand havde boet hos hende.

Politiet var onsdag i et lidt større antal til stede i Ladegårdsparken, fordi der skulle ransages tre adresser i området. Midt- og Vestsjællands Politis specialafdeling for operativ efterforskning ledte efter personer, der var efterlyst og mistænkte i straffesager, og kiggede efter dem på forskellige adresser, hvor man samtidig ledte efter ulovlige effekter.

Hos en 28-årig mand fandt politiet 60 gram hash, der var blevet godt gemt. Han blev derfor sigtet for overtrædelse af loven om euforiserende stoffer.

På et par af de andre adresser fandt politiet en lang kniv, en digitalvægt med hashrester og flere pølsemandsposer uden indhold.

Derudover dukkede der et par mobiltelefoner op på et sted, hvor man normalt ikke ville lægge dem. Politiet vil nu undersøge dem nærmere for at se, om de har været brugt i forbindelse med kriminelle aktiviteter.

Politiet var også en tur i Regstrup-området og ransage en lejlighed, hvor der boede en 20-årig mand. Her fandt de en hashplade på cirka 100 gram og en tilvirket strømpistol. Det blev han sigtet for, og så blev han taget med på politistationen til afhøring i forbindelse med en voldssag i en anden politikreds.

Efter endt afhøring blev han løsladt igen.

Politiets aktion gav ikke anledning til, at nogen blev fremstillet i grundlovsforhør, men de sigtede kommer alle til at høre nærmere fra politiet, når deres sager skal afgøres.