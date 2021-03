Artiklen: Efterlyst brugte falsk id og stak af - men han var for langsom

Efterlyst brugte falsk id og stak af - men han var for langsom

En politipatrulje havde næse for at stoppe de rigtige, da patruljen søndag kort før klokken 20 vinkede en bil ind til siden på Valdemar Sejrsvej i Holbæk.

I bilen sagde en 31-årig mand fra Randers og en passager, som angav, at han var 31 år og fra Holbæk. På sig havde manden fra Holbæk 40 milliliter af det forbudte stof GHB, og han blev derfor sigtet for narkobesiddelse og formelt anholdt.

Manden kvitterede ved at stikke af til fods, men desværre for ham var betjenten i bedre form.

I anden omgang blev der holdt godt fast i ham, og på politistationen kom sidegevinsten. Manden var nemlig ikke fra Holbæk, men viste sig at være en 30-årig jyderupper, som havde en ekstra grund til, at han ikke ønskede kontakt med politiet. Han er nemlig efterlyst af Sydøstjyllands Politi, fordi han er stukket af fra en afsoning.

Ud over at komme tilbage i fængsel kan han nu også se frem til en afregning for narkobesiddelse, flugtforsøg og angivelse af falsk identitet.