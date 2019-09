En 43-årig mand er fortsat varetægtsfængslet for drabsforsøg på en jævnaldrende mand i Akselholm 8. april i år. Episoden fik stærkt bevæbnet politi til at rykke ud. Foto: Johnny D. Pedersen - Skadestedsfotograf.dk

Efterforskning af drabsforsøg i lille by er slut

Holbæk - 07. september 2019 kl. 07:00 Af Morten D. Christensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det var en dramatisk eftermiddag og aften i Akselholm lidt uden for Jyderup mandag den 8. april i år, hvor svært bevæbnede politifolk lagde en jernring om dele af den lille by efter en skudepisode, som fik en dengang 42-årig mand til at gemme sig i området.

Efterfølgende viste det sig, at manden med et haglgevær havde affyret flere skud, der ramte en 43-årig mand fra Kongens Lyngby i både hovedet og på armene og benene, så han på et tidspunkt var i livsfare.

Efter nogle timer i skjul blev manden, der boede på ejendommen, hvor der blev skudt, anholdt og sigtet for drabsforsøg.

Den i dag 43-årige mand har siddet varetægtsfængslet i sagen siden grundlovsforhøret dagen efter skudepisoden. Her erkendte han gennem sin forsvarer, at han havde affyret våbnet, men han nægtede at det var hans hensigt at dræbe den 43-årige.

Grundlovsforhøret blev holdt for lukkede døre, og derfor er der ikke sluppet mange detaljer ud om, hvad der førte til skyderiet. Men politiet har overfor dagbladet Nordvestnyt sagt, at de to mænd kendte hinanden i forvejen og har haft en eller anden for form forudgående konflikt.

Tidligere i denne uge fik den 43-årige sigtede sin varetægtsfængsling forlænget i yderligere fire uger frem til begyndelsen af oktober, hvor han vil have været fængslet i tæt på et halvt år.

Det ser dog også ud til, at sagen snart kan komme videre i systemet. Midt- og Vestsjællands Politi oplyser til Nordvestnyt lørdag, at efterforskningen er afsluttet, og at sagen nu afventer anklagemyndighedens beslutning om, hvorvidt der skal rejse tiltale mod den 43-årige og i givet fald, hvad han skal tiltales for.

Man forventer, at beslutningen vil blive truffet »snart«, lyder det fra politiets kommunikationsafdeling.

