Teitur - er på plakaten den 9. september på Rotationen. PR-foto.

Efterårssæsonen er i fuld gang

Holbæk - 08. september 2021 kl. 20:00 Af Jette Bundgaard Kontakt redaktionen

Den 9. september klokken 20 kan man opleve den færøsk fødte singer-songwriter Teitur på scenen i Rotationen. Med sig har han multi-instrumentalisten Gustaf Ljunggren og et repertoire af både nye sange og publikumsfavoritter.

Teitur Lassen er efterhånden en erfaren herre på den nordiske musikscene. Med to Danske Grammy Awards, over 1000 koncerter og otte studiealbums i bagagen, har Teitur bevist sit talent for at fange lytteren i et intenst og forførende greb.

Teitur debuterede i 2003 med »Poetry & Aeroplanes«. Gennem tiden er hans kunstneriske ambitionsniveau steget, og han har senest udgivet albummet »I Want To Be Kind«.

Dagen efter den 10. september klokken 20 er det folk bandet Tørfisk fra Thyborøn, som spiller til en allerede udsolgt koncert på Rotationen.

Ledige billetter er der stadig til »Fransk Salon« på Rotationen den 14. september klokken 20. Tema-koncerten tager udgangspunkt i Paris omkring år 1900 og komponisterne Faurè og Debussy, Satie og Poulenc. Det er sopranen Klara Ek, som synger, akkompagneret af Charlotte Møller på klaver og Tittit van der Pals på cello. Undervejs i koncerten fortælles om tiden og musikken.

Den 19. september klokken er det en stærk og spændende stemme på den danske popscene, Aura Dione, som går på scenen på Rotationen i Havnegade. Mange kender Aura Dione fra hendes succesrige debutalbummet »Columbine« fra 2009. »I Will Love You Monday« og »Geronimo« var store hits internationalt og specielt i Tyskland, hvor Aura Dione gik direkte ind på Top of the Charts med »Geronimo« fra albummet »Before The Dinosauers«.

Der er mere info og billetter på: www.sidesporet.dk