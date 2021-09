Forstander Gert Møller Jensen glæder sig til efteråret i Jyderup og på Jyderup Højskole. Foto: Elisa Hauerbach

Efterår med arrangementer, der samler

10. september 2021

Jyderup Højskole holder stadig til på det gamle slot Sølyst i Jyderup. Her har forstander Gert Møller Jensen sagt velkommen til sit første efterårshold og en efterårssæson med arrangementer, hvortil der er offentlig adgang.

- Siden jeg satte mig i forstanderstolen er der sket en del og jeg er i gang med processen om at forstå hvad begrebet »højskoleliv« vil sige. Der er for mit vedkommende meget fokus på den »indre« linje, og mit ønske er at højskolen fortsat er et sted, hvor eleverne trives med mulighed for fordybelse og selvudvikling, men jeg arbejder også for at skolen, i lokalsamfundet anses som et sted, hvor der er spændende og attraktive aktiviteter, fortæller Gert Møller Jensen, der blandt andet har arbejdet på Holbæk Drama College og stiftet teaterkompagniet Superreal, inden han kom til Jyderup Højskole. Han har 20 års erfaring med sig fra kultur- og ungeområdet.

- Jeg glæder mig til at videreføre Jyderup Højskoles værdier om social og grøn bæredygtighed og kunstens vigtige rolle i samfundet. Vi har allerede godt gang i efterårets kurser og har planlagt en række arrangementer med offentlig adgang, herunder vores »Open mic«, hvor man kan præsentere sit materiale for publikum. Det kan være oplæsning af digte, præsentation af musiknumre, stand-up comedy eller andet. Scenen er åben på samme måde som man kender den fra tidligere, tilføjer højskoleforstanderen.

Skolen er også med i arrangementsrækken »Syng-spis-snak«, hvor man inviterer danskerne til fællessang, fællesspisning og gode samtaler.

- Vi har oprettet et »folkeråd« og har, i samarbejde med Jyderup Lokalforum, planer om at skabe et ungeråd, der får lokalpolitik som omdrejningspunkt. Ønsket er også at få oprettet et frivilligenetværk i samarbejde med Jyderup Lokalforum, udtaler højskoleforstanderen.

De lokale kræfter ser Gert Møller Jensen som uundværlige, og han nævner i den forbindelse, at Søren Bøtker Pedersen netop er valgt ind i skolebestyrelsen.

- For mig er det vigtigt at skolen er en del af lokalområdet og at lokalområdet afspejles i aktiviteterne - men først og fremmest er det et sted, hvor skolens elever kan trives, udvikle sig og føle sig i »gode hænder«, slutter forstanderen.