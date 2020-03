Kulturcrews med elever fra flere skoler i Holbæk Kommune har forberedt sig på at være værter ved Aprilfestival, der skulle være afviklet i slutningen af april. Nu er der uvist, hvornår den måske i stedet kan afvikles, men den viden, der er opsamlet vil blive søgt bevaret. Foto: Per Christensen

Efter udsættelse: Økonomi og viden skal reddes

Holbæk - 19. marts 2020 kl. 10:52 Af Kaj Ove Jensen

Efter at det står klart, at Aprilfestivalen, der skulle være afviklet over hele Holbæk Kommune 19.-26. april, er udskudt, går arbejdet i gang med at forsøge at redde, hvad reddes kan. Både når det gælder økonomi og opsamlet viden.

- Det har været en rigtig tung beslutning at tage, men vi er enige om, at det er det rigtige. Først var det 1000, så 100, og nu 10 personer, der må forsamles. Så kan det slet ikke lade sig gøre, siger Brian Ahlquist, der er chef for Holbæk Kommunes Kultur, Fritid og Borgerservice.

- Når vi stopper nu, er det også fordi der ellers kan rende en masse penge af kassen, uden at det kommer nogen til gavn. Så det er også rettidig omhu i forhold til økonomien, at vi nu melder ud, at festivalen er udskudt. Vi er nu så tæt på, at der skulle bruges penge til trykning af programmer, indkøb af mad, bookning af biler andet, siger Brian Ahlquist. Allerede i februar 2017 besluttede det daværende Holbæk Byråd at indgå en aftale om værtskabet for April­fes­ti­val 2020. Især inden for det seneste års tid er der arbejdet målrettet frem mod opgaven, efter at repræsentanter for Holbæk Kommune i april 2019 var på besøg i Hjørrring for at følge afviklingen af festivalen.

Mange har lagt hjerteblod i forberedelserne Brian Ahlquist peger på, at der er dagtilbud, skoler, lokalområder, erhvervsliv, frivillige, foreninger og andre, som har lagt hjerteblod i forberedelserne.

- Der er blandt andet arbejdet med kulturcrews og uddannelsesforløb på skolerne og med minicrews i daginstitutionerne. Dét og andet vil vi se, hvordan vi kan holde dampen oppe på, så vi redder, hvad reddes kan. Det har været fantastisk at se det engagement og den velvilje, der er vist. Der har været så meget god energi. Også lokalområderne har været med, så der skulle have været forestillinger i alle afkroge af kommunen, siger Brian Ahlquist.

De omtalte crews er med børn, der skulle fungere som en slags værter og yde praktisk hjælp under de mange teatres besøg rundt om på skoler og daginstitutioner. Det er i øvrigt første gang i Aprilfestivalens historie, der skulle medvirke minicrews, som har børn ned til fire-fem år.

Planen at strække sig så langt som muligt I forhold til andre meldinger om udsættelse af større arrangementer endnu længere ude i fremtiden synes udsættelsen af Aprilfestivalen at komme sent.

- Vi håbede, at vi måske kunne gennemføre noget af det. Siden krisens start har vi holdt møder med Holbæk Kommune, og det har hele tiden været planen at strække os så langt som muligt, fortæller Henrik Køhler, der er direktør i Teatercentrum.

Der skulle komme delegationer fra cirka 25 lande, cirka 100 personer i alt, for at opleve og lære af festivalen. Det var også fra de lande, som tidligt kom i den røde zone i forhold til rejserestriktioner - både Kina, Italien, Sydkorea og Iran.

- I sidste uge begyndte det at stramme til, også da der blev sat begrænsninger på antallet af personer til et arrangement, så til sidst måtte vi tage den tunge beslutning og udsætte. Vi undersøger mulighederne for en ny dato. Men teatrene er presset af kalenderen, og vi skal også tale med skoler og daginstitutioner, før vi kan se, om det er realistisk at finde en ny dato senere i år, forklarer Henrik Køhler.

Kommunen betaler 5,5 millioner kroner - får halvdelen tilbage Parterne skal nu drøfte mulighederne, og der skulle komme en nymelding før påske. Umiddelbart ser det svært ud at finde en uge til festivalen i år, men måske kan det blive i 2022 (som omtalt i en anden artikel på sitet).

- Der er nogle, der har set frem til noget omsætning, som de så ikke får. Der er også mange andre aktører, der har set sig ind i det her, men nu kan vi sige, at de kan bruge kræfterne til noget andet, siger Brian Ahlquist.

Det daværende Holbæk Byråd sagde i februar 2017 ja til at bevilge 5,5 millioner kroner til festivalen. Ifølge aftalen er de sidste 5,2 millioner kroner udbetalt i januar år. Kommunen vil få halvdelen af de 5,5 millioner kroner tilbage via refusion fra staten.

Det er Teatercentrum, der styrer budgettet, men der foreligger på nuværende tidspunkt ikke en opgørelse over, hvad der er brugt.