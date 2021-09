Forfester med heftig druk er ikke en mulighed for eleverne på Stenhus Gymnasium, fortæller vicerektor Peter Fink. Foto: Mik Foto: Mik

Efter udmelding om alkoholtest til gymnasiefest: Så skete dette her

Holbæk - 24. september 2021 kl. 10:44 Af Pernille Rohde Kontakt redaktionen

I aften holder Stenhus Gymnasium den første elevfest i halvandet år. På grund af coronarestriktionerne, har der ikke været mulighed for det før nu.

Og interessen for at komme med til festen er stor, 1200 elever har købt billet.

Der kom dog skår i glæden hos en del elever, da skolen tirsdag meldte følgende ud på skolens intranet Lectio:

'Påvirkede elever får ikke lov at komme ind til festen, og vi laver alkometerkontrol/stoftest i indgangen, hvis elever virker synligt påvirkede. Bekræfter testen, at man har en promille på over én, risikerer man at blive afvist i døren'.

Meddelelsen kom fra Stenhus Gymnasiums vicerektor Peter Fink og efterfølgende modtog han mange reaktioner fra eleverne i Lectio.

Velbesøgt stormøde Men de nye festregler blev ikke kun debatteret internt. En elev skrev til Ekstra Bladets Nationen samt BT og så rullede historien om Stenhus Gymnasiums alkoholtestning ud på de to avisers netmedier.

På skolen sørgede ledelsen straks for at holde et stormøde.

- Rektor Per Farbøl stod for mødet og det er det mest velbesøgte stormøde nogensinde. Rektor forklarede eleverne om baggrunden for beslutningen og gjorde det klart, at det er muligt at få refunderet billetten, hvis man ønsker det, fortæller Peter Fink.

Han fortæller, at man har truffet beslutningen om at teste eleverne, fordi skolen gerne vil passe på eleverne.

- Vi har tidligere oplevet meget fulde elever, som har fået ødelagt festen, inden den var begyndt. Og vi ved, at der er en tradition for, at 2. g'erne inviterer 1. g'erne med til en forfest, hvor de prøver at få dem til at drikke så meget som muligt. Det lægger et pres på de unge, som vi ikke synes er rimeligt, siger Peter Fink.

Nye strømninger Han fortæller også, at der er strømninger i retning af et totalt alkoholforbud på gymnasierne.

- Vi hører en diskussion om alkohol på vandrørene og har fået en mail fra Sundhedsstyrelsen og foreningen Danske Gymnasier, hvor man opfordrer til, at der bliver ændret på nogle vaner i forbindelse med fester efter Corona. Og vi ser det også som et godt tidspunkt, siger Peter Fink.

Han fortæller, at mange gymnasier rundt omkring i landet er begyndt at operere med alkoholtest.

- Hvis vi på gymnasierne viser, at vi godt kan styre det ved at teste eleverne og i øvrigt ikke serverer noget, der er stærkere end øl, kan vi måske undgå deciderede forbud, forklarer vicerektoren.

Til Ekstra Bladet og BT lød kritikken fra eleven også, at skolen sælger drikkevarer til for høje priser.

Til det siger Peter Fink:

- Vi tjener absolut intet på at sælge drikkevarer til festerne. Vi har underskud på festkontoen, fordi vi har udgifter til blandt andet vagtpersonale. Vi sælger øl til 20 kroner og det giver en naturlig begrænsning på, hvor mange der bliver solgt, siger Peter Fink.

Han fortæller, at nogle få elever har fået refunderet deres billet men af andre årsager end alkoholtestningen.