Økseoverfaldet skete ved et busstoppested i Havevang i Holbæk, hvor tre unge blev angrebet. Foto: Morten D. Christensen

Efter to et halvt år: Økse-overfald på teenagere nærmer sig dom

Holbæk - 20. marts 2021 kl. 17:25 Af Morten D. Christensen Kontakt redaktionen

Det bliver stort set præcist to et halvt år efter to grove voldsepisoder i Holbæk og Nykøbing i begyndelsen af oktober 2018, at Retten i Holbæk den 9. april endelig kan afsige dom i en usædvanlig langtrukken retssag mod fire mænd, der alle nægter sig skyldige i anklagerne.

Lørdag præsenterede anklageren og de fire forsvare deres afsluttende bemærkninger, inden domsmandsretten nu skal votere i sagen, hvor de to hovedforhold er et økseoverfald på tre teenagere i Havevang 7. oktober 2018 og et overfald på en dengang 18-årig mand på hans bopæl i Nykøbing tre dage senere.

Ganske usensationelt mente anklager Annette Ahm, at de fire mænd på i dag 23, 28, 28 og 31 år skal findes skyldige i de respektive anklagepunkter, men forsvarerne lige så lidt overraskende vil have deres klienter frikendt.

Det hænger selvsagt sammen med, at parterne ser gange forskelligt på styrken af de beviser, der er blevet fremlagt i løbet af det seneste halve år, siden retssagen begyndte i september.

Vidnernes troværdighed Alle fire mænd nægter, at de overhovedet var i Havevang den søndag eftermiddag i 2018, ligesom de to af dem, der er tiltalt for overfaldet i Nykøbing, også afviser at have været dér den pågældende nat.

Fakta om sagen De fire tiltalte mænd, der ifølge anklagemyndigheden er tilknyttet Bandidos, er:

M (29 år), S (23 år), J (31 år) og A (28 år).

Alle fire er tiltalt for grov vold i forbindelse med økseoverfaldet på tre unge i Havevang i Holbæk søndag den 7. oktober 2018.

M og S er desuden tiltalt for grov vold mod en dengang 18-årig mand i Nykøbing tre dage senere.

Hertil er de i forskelligt omfang tiltalt for blandt andet ulovlige knive og våben samt tyveri, hæleri og hærværk.

Oprindeligt skulle retssagen være begyndt i august 2019, men på grund af usikkerheden dengang om pålideligheden af teledata som bevismiddel blev sagen udsat. De fire, der på det tidspunkt var varetægtsfængslet, blev løsladt.

I maj 2020 skulle sagen have været genoptaget, men igen blev den udsat - denne gang på grund af corona-restriktioner.

I september kom den så endelig i gang, og der var ventet dom kort før jul. Sagen er dog blevet forsinket undervejs.

Der falder dom 9. april. Anklager Annette Ahm gennemgik én for én de tiltalte og de beviser, hun mener peger på dem hver især.

Det gjaldt eksempelvis 23-årige »S«, der er tiltalt for begge voldsforhold, og af forurettede i begge forhold er blevet udpeget som én af gerningsmændene.

Under sagen har en række vidner til episoden i Havevang været i retten for at afgive forklaring. I en række tilfælde afveg deres forklaringer i retten fra det, de tidligere havde fortalt politiet og i enkelte tilfælde også ved såkaldt indenretlige afhøringer foran en dommer.

Blandt andet blev »S« ikke med det samme nævnt som en mulig gerningsmand, men det skete først ved senere afhøringer.

Anklageren mente, at det kunne forklares med vidnernes umiddelbare chok og nervøsitet for repressalier efter det voldsomme økseoverfald, hvor op mod 15 personer - altså mange uidentificerede - deltog.

De fire forsvarere mente derimod, at flere af vidnerne havde problemer med troværdigheden. Således fremhævede Anders Rohde, forsvarer for »S«, at et vidne, der selv var lykkedes med at slippe væk, da økseangrebet blev sat ind på flokken, efterfølgende havde »rendt rundt på hospitalet« og vist billeder af bestemte personer til dem, der var blevet overfaldet.

- Han er efter min mening anstifteren til, at de alle sammen peger på min klient, sagde Anders Rohde.

31-årige »J's« forsvarer, Martin Cumberland, påpegede, at de tre overfaldne teenagere ved en fotokonfrontation ikke var lykkedes med at udpege én eneste af de nu tiltalte som gerningsmænd. Han kaldte det en »bevismæssig mavepuster«.

Og Torben Rasmussen, forsvarer for 28-årige »A« gik så langt, at han betegnede forklaringen fra et vidne, der havde stået på en altan lidt derfra og som beskrev detaljer om hans klients udseende og tøj, for »løgnagtig«.

Biler og mobiler Anklager Annette Ahm mente dog også, at videoovervågning fra Bandidos' daværende klubhus viser flere af de tiltalte forlade og komme tilbage til rockerborgen kort tid før og kort tid efter overfaldet i Havevang.

Samtidig blev deres telefoner registreret på en mobilmast i Brogade nær klubhuset i Østerstræde, og der var ingen aktivitet på telefonerne i det tidsrum.

I anklagerens udlægning et tegn på, at telefonerne bevidst blev efterladt i klubhuset, da man tog ud for at begå overfaldet.

Omvendt mente forsvarerne ikke, at det beviste noget som helst, og at mobiltelefoner går på masten i Brogade i store dele af Holbæk midtby, så man kunne opholde sig andre steder end i rockerborgen.

Derudover pegede anklageren på, at en blå Skoda-personbil, som Bandidos-medlemmerne havde til deres rådighed, blev set af vidner i Havevang. Samme bil knytter anklageren også til overfaldet på den 18-årige i Nykøbing.

Ved en ransagning fandt politiet både i Skodaen og i en Suzuki effekter, der blev stjålet i forbindelse med Nykøbing-episoden.

Bandeparagraf i spil Det er nu op til domsmandsretten at vurdere sagens beviser. Samtidig skal de tre dommere afgøre, om anklagemyndigheden har ret i sin påstand om, at de to voldsepisoder skete som led i konflikten i efteråret 2018 mellem rockergruppen Bandidos' lokale Holbæk-afdeling og den såkaldte Vang-gruppering.

Anklagemyndigheden har således rejst tiltale mod alle fire mænd efter straffelovens paragraf 81a - bandeparagraffen - der giver mulighed for at fordoble straffen for eksempelvis vold, der udøves som led i en konflikt mellem to grupperinger.

Forsvarerne mener dog over en bred kam, at anklagemyndigheden skyder langt over målet, og at Vang-gruppen slet ikke lever op til betingelserne for at kunne betegnes som en bandegruppering i strafferetlig forstand.

Forsvarer Lasse Martin Dueholm, der repræsenterer 29-årige »M«, mente ikke, at anklageren havde formået at bevise, at Vang-gruppen har en struktur eller fælles reaktionsmønstre som lever op til kravene.

Under sagen har en medarbejder fra politiets efterretnings- og analyseenhed været indkaldt som vidne for at fremlægge politiets vurderinger af Vang-gruppen, og i den forbindelse kom det blandt andet frem, at selve betegnelsen Vang-gruppen er blevet født hos politiet.

Anklageren mente dog, at retten godt kan dømme de tiltalte for at have været del af en voldelig konflikt mellem Bandidos og Vang-gruppen. Dog med den tilføjelse, at retten kan overveje, om den tiltalte »S«, der nu er i et officielt exit-program for at komme ud af rockermiljøet, skal friholdes for dobbeltstraf.

Kræver flere års fængsel Men i udgangspunktet mente hun, at »S« skal idømmes mindst tre års fængsel for de to voldsforhold, blandt andet fordi han er tidligere dømt for vold.

29-årige »M«, der ikke tidligere er dømt for vold, skal have mindst to et halvt års fængsel, lød det fra anklageren, som også ville have samme straf til 28-årige »A«.

Endelig talte hun for mindst to års fængsel til 31-årige »J«, som heller ikke tidligere er dømt for vold.

Både »M« og »J« er fortsat medlemmer af Bandidos, mens »A« ikke er medlem og afviser anklagemyndighedens påstand om, at han skulle være tilknyttet rockergruppen.

Tiltalt forlod retten Den 28-årige »A« forlod i øvrigt lørdagens retsmøde før tid, da han efter både sit eget og sin forsvareres udsagn følte sig meget provokeret af én af Kriminalforsorgens transportbetjente, som ledsagede ham til retten. Han er i øjeblikket varetægtsfængslet i en anden sag og derfor bag tremmer.

Den 28-årige brokkede sig meget højlydt, og efter lidt parlameteren frem og tilbage, tillod retsformanden, at den tiltalte kunne blive kørt tilbage til fængslet uden at være med til den sidste del af retsmødet.

Ønsker rabat på straffen Hele sagen om de to overfald har været ramt af en række udsættelser undervejs. I første omgang blev den udsat i august 2019 på grund af problemerne med pålideligheden af teledata som bevismateriale.

I foråret 2020 var det så corona-pandemien, der stak en kæp i hjulet for retsagen, og endelig har sagen så trukket ud med nogle måneder efter, at den endelig kom i gang i september 2020.

Anklager og forsvare er enige om, at de tiltalte ikke kan lastes alle de mange forsinkelser, selv om flere af dem udeblev fra de første retsmøder i efteråret.

Men parterne er uenige om, hvorvidt forsinkelser skal give rabat i straffen, hvis de bliver fundet skyldige. De mener forsvarerne.

Det spørgsmål er nu også op til retten at vurdere.

