Efter to år med badeforbud: Nye rør skal sikre god badevandskvalitet i havn

Holbæk - 17. april 2021 kl. 18:21 Af Morten D. Christensen Kontakt redaktionen

Oven på en lang vinter med nedlukning drømmer en del mennesker nok om en lang sommer med sol og forfriskende badeture.

Vejret er man ikke herre over i Holbæk Kommune, men lige nu er kommunen i gang med et større arbejde, der gerne skulle munde ud i, at i hvert fald badevandskvaliteten i havnebassinet ved Krags Brygge i Holbæk er i orden, når holbækkerne får lyst til at hoppe i vandet.

Arbejdet, der i nogle uger har spærret både den nordligste del af Roedsvej og Fjordstien ved Roedsvej, handler om, at nogle rørledninger skal omlægges.

Dels skal en regnvandsledning, der hidtil har haft udløb i havnebassinet ved Krags Brygge, lægges om, så den i stedet kobles på en anden eksisterende regnvandsledning ved Roedsvej.

Og dels skal de nuværende spildevandsledninger fra husbådene i det store havnebassin - også kaldet Ny Havn - samt fra Holbæk Bådelaug, Holbæk Kajakklub og Søspejderne på Finsings Plads samles og kobles på spildevandsledningen ved Roedsvej og dermed hovedkloaksystemet.

Vil undgå badeforbud Rør-omlægningen er sat i gang efter, at det de to foregående somre har været nødvendigt at indføre badeforbud ved Krags Brygge, hvor der ellers blev etableret en badebro nær Filmtorvet for et par år siden.

En række undersøgelser har vist, at badevandskvaliteten er blevet påvirket af udledning fra regnvandsledningen ved Filmtorvet. Der har i perioder været et for højt indhold af colibakterier i badevandet.

En analyse har, ifølge Holbæk Kommune, vist, at badevandskvaliteten vil blive forbedret, hvis regnvandet fra byen i stedet føres til det eksisterende udløb ved Roedsvej mellem Finsings Plads og renseanlægget.

Det var fredag ikke muligt at få oplyst, hvornår arbejdet forventes at være færdigt. Ifølge skilte på stedet vil der dog være spærret til uge 21, som er i slutningen af maj.

