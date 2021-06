De konservatives kandidatliste til det kommende kommunalvalg i Holbæk er ikke offentliggjort, men allerede nu er det sikkert, at tidligere venstremand Kurt Næsted (th.) står der. Spidskandidat Michael Suhr (tv.), og lokalformand Ane-Jette Jacobsen har store for­ventninger til valget. Privatfoto

Send til din ven. X Artiklen: Efter tænkepause: Skifter parti og stiller op til novembervalget Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Efter tænkepause: Skifter parti og stiller op til novembervalget

Holbæk - 11. juni 2021 kl. 11:36 Af Margit Pedersen Kontakt redaktionen

Krystalkuglen pegede i den rette retning for knap halvandet år siden. Det kunne sagtens ske, at Kurt Næsted, Holbæk, vendte tilbage som aktiv i politik. Men hverken han eller krystalkuglen forudså, at venstremanden skiftede parti og nu stiller op for Holbæk Konservative til kommunalvalget i november,

- Jeg har gået og mærket efter og kunne ikke se mig selv i Venstre længere. Det er blandt andet måden, man præsenterer sig på og lukker sig om sig selv, forklarer Kurt Næsted.

Han meldte sig til Venstre, da Søren Kjærsgaard var borgmesterkandidat i 2013. Kjærsgaard blev borgmester, og Næsted kom også ind og blev formand for vækstudvalget.

Han trak sig fra listen i 2017 på grund af jobskifte, men savnede at være med i politik, lød det i et interview i Nordvestnyt i forbindelse med hans 50-års fødselsdag i 2020.

- Jeg lagde en plan for et år siden, og hvis jeg skulle tilbage til politik, var det for at skabe mere vækst og erhvervsudvikling, bemærker Kurt Næsted.

Han deler værdier med Det Konservative Folkeparti og er optaget af den udvikling, partiet er i gang med under Søren Pape Poulsen.

- Linjen er fremadrettet, moderne, energetisk, positiv og optimistisk. Det kan jeg se mig selv i, konstaterer Kurt Næsted.

Han skrev og meldte sig ud af Venstre for halvanden måned siden. Med til beslutningen om at melde sig ind i Det Konservative Folkeparti har været samtaler med kommunalbestyrelsesmedlem Michael Suhr, lokalformand Ane-Jette Jacobsen og næstformand Heidi Rosendal Larsen.

- Det har været gode samtaler, Kurt (Næsted) er troværdig. Vi har talt frem og tilbage, og det endte med, at han ville melde sig ind og også gerne stille op. Det sagde vi ja tak til, siger Ane-Jette Jacobsen.

Kurt Næsted deltog på et bestyrelsesmøde torsdag aften, hvor den kommende valgkamp, og hvad partiet vil arbejde for, blev drøftet.

- Det bliver godt. Jeg kender Kurt som en dygtig og aktiv person fra konstitueringen i 2013 og i kommunalbestyrelsen. Vi har en fælles tilgang om ordentlighed, han er inspirerende og en festlig fyr, der også ser fremad i stedet for tilbage. Vores fokus er Holbæk år 2030, forklarer Michael Suhr.

Kurt Næsted kommer på Holbæk Konservatives kandidatliste, der offentliggøres efter sommerferien sammen med valgprogrammet.