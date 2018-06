Cirka 40 vaskeriansatte fra Holbæk Sygehus skal fremover fragtes i bus til et vaskeri i Nykøbing Falster. Onsdag morgen mødte en del af dem ind og blev sendt hjem igen, efter deres arbejdsplads var brændt ned. Foto: Hans Jørgen Johansen

Send til din ven. X Artiklen: Efter sygehusbrand: Ansatte skal fragtes 130 kilometer til job Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Efter sygehusbrand: Ansatte skal fragtes 130 kilometer til job

Holbæk - 07. juni 2018 kl. 11:36 Af Fleur Sativa Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Efter den voldsomme brand i vaskeriet på Holbæk Sygehus natten til onsdag, holdt Koncern Service i Region Sjælland torsdag formiddag møde med de vaskeriansatte.

Læs også: Sygehusansatte har fået krisehjælp efter voldsom brand

Her kom det frem, at de vaskeriansatte fremover skal transporteres over 130 kilometer i bus til Nykøbing Falster. Det er den distance, der er mellem Holbæk Sygehus og det andet og nu eneste vaskeri, der vasker uniformer, linned og patientbeklædning for alle sygehusene i Region Sjælland.

En nødløsning, kalder driftschefen det.

- Det vigtigste for os har været at sikre, at branden ikke går udover vores patienter. Så vi har set på, hvordan vi kan effektivisere vores søster-vaskeri i Nykøbing Falster, og så er vi i gang med at etablere busser, som kan fragte de ansatte fra Holbæk til og fra job, forklarer Thomas Bruus Jensen, der er driftschef for Koncern Service i Region Sjælland.

- Det er klart, at sådan kan vi ikke fortsætte på den lange bane. Men det kan vi på den korte, og lige nu handler det om at finde en nødløsning, tilføjer han.

Længere arbejdsdage Fremover skal vaskeriet i Nykøbing Falster derfor stå for samme mængde vaskeri, som før var delt ud på to vaskerier.

Og så giver busturen lidt længere arbejdsdage for de cirka 40 medarbejdere, der før branden var tilknyttet vaskeriet i Holbæk.

- For nogen kan det måske ikke lade sig gøre. Men lige nu har vi brug for al den arbejdskraft, vi kan få. Så det er et tilbud, som alle medarbejdere har fået her til morgen, og vi håber selvfølgelig, at mange vil benytte sig af det, siger Thomas Bruus Jensen.

Hvad der kommer til at ske på lang sigt er imidlertid stadig for tidligt at spå om, mener driftschefen. Men han ved, at der i hvert fald ikke dukker et nyt vaskeri op i Holbæk foreløbig.

- Om det kan betyde fyringer på sigt, det er der ingen, der ved. Men lige nu koncentrerer vi os om, at det ikke rammer patienterne. For der dukker ikke et nyt vaskeri op i Holbæk om 14 dage, forklarer Thomas Bruus Jensen.

relaterede artikler

Drone var afgørende for slukning af sygehusbrand 06. juni 2018 kl. 22:40

Gasdrevet tørretumbler er måske årsag bag sygehusbrand 06. juni 2018 kl. 19:49

Politiker: Minister må hjælpe brandskadet sygehus 06. juni 2018 kl. 13:13