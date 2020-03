Lige nu er håndsprit og desinficerende servietter låst inde i Holbæk for at sikre beholdningen efter et større svind end forventet. Kommunen kan ikke bare bestille nye forsyninger, da værnemidler distribueres via regionen - og lagrene har været tomme blandt andet hos FR Kemi i Holbæk. Foto: Per Christensen

Efter svind af håndsprit låses lagrene

- Vi kan se, at svindet er større end forventet. Det er opstået over tid efter udbruddet af coronavirus. Og det er billedet overalt på ældre- og sundhedsområdet lige fra skoler og hjemmeplejen til plejecentrene, oplyser Charlotte Larsen, chef for Aktiv hele livet i Holbæk Kommune.

- Noget skyldes naturligt et øget forbrug i enhederne. Noget skyldes nok, at nogle stopper en lille flaske i lommen, når de går hjem. Vi har i stedet for at involvere myndighederne valgt at håndtere det ved at tage de nødvendige forholdsregler og nu låse det inde for at være sikker på, der er værnemidler nok til medarbejderne, der er på arbejde, understreger hun.