NV-Pro Campus måtte i maj 2019 erklære sig selv konkurs efter, at et større økonomisk rod var kommet for en dag i produktionsskolen med hovedafdeling i Svinninge (billedet). Nu skal bestyrelsens eventulle ansvar undersøges.

Efter stor skole-konkurs: Advokatundersøgelse rykker nærmere

Økonomiudvalget i Holbæk Kommune siger nu ja til en advokat­undersøgelse af bestyrelsens ansvar i konkursramte NV-Pro Campus. Men kun for perioden fra 2017 til konkursen i 2019.

19. september 2021

Efter lidt indledende nølen ser Holbæk Kommune nu ud til at gå sammen med Odsherred Kommune om at få lavet en advokatundersøgelse af bestyrelsens eventuelle erstatningsansvar i forbindelse med, at produktionsskolen NV-Pro Campus i 2019 måtte erklære sig selv konkurs.

På onsdag skal kommunalbestyrelsen behandle spørgsmålet, men allerede tidligere i denne uge sagde økonomiudvalget ja tak til at bede Kammeradvokaten om at granske, om de nu forhenværende bestyrelsesmedlemmer kan have pådraget sig et ansvar i forbindelse med det økonomiske rod, der førte til NV-Pro Campus' konkurs og lukning i maj 2019.

Det har efterladt en gæld på adskillige millioner kroner til en række både små og store kreditorer med Skat og dermed staten som én af de helt store kreditorer.

Forløb fra 2017 og frem Spørgsmålet om en advokatundersøgelse blev første gang rejst i foråret af byrådsmedlemmerne Julie Jacobsen (DF) og Thomas Nicolaisen (R) fra Odsherred Kommune.

Siden inviterede Odsherred naboerne i Holbæk Kommune med i undersøgelsen, da NV-Pro Campus har haft aktiviteter i begge kommuner, men der har ikke været politisk enighed om, hvor omfattende advokatundersøgelsen skal være.

Efter drøftelser på såvel det politiske som administrative niveau er der nu opnået enighed mellem de to kommuner om, at advokatundersøgelsen afgrænses til at se på bestyrelsens eventuelle erstatningsansvar i perioden fra 1. januar 2017 og frem til konkursen knap to et halvt år senere.

Kammeradvokaten, der i øvrigt også er blandt kuratorerne i konkursboet efter NV-Pro Campus, har ladet forstå, at forhold ældre end 2017 vil være forældede og ikke vil kunne mødes med et eventuelt erstatningskrav.

I forbindelse med konkursen blev både den daværende forstander Henrik Bendixen og NV-Pro Campus' regnskabschef bortvist, og hidtil har kuratorerne haft blikket rettet mod de to for at skrabe så mange penge ind til de kreditorer, der havde penge til gode hos produktionsskolen.

Regnskabschefen er allerede ved en civil retssag dømt til at tilbagebetale godt 300.000 kroner, og kuratorerne har flere sager på vej med krav mod de to. Ydermere er Henrik Bendixen idømt konkurskarantæne.

Sideløbende ligger sagen også til efterforskning hos Midt- og Vestsjællands Politi for at afklare, om der er grundlag for at rejse straffesag mod nogen i forbindelse med driften af skolen.

