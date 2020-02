Efter skudepisoder: Boligselskab trækker udsmidningskortet

Flere skudepisoder inden for to måneder får nu Holbæk Boligsselskab til at trække udsmidningskortet. I et brev til beboerne i Ladegårdsparken gør selskabet det klart, at lejemål kan opsiges, hvis en lejer eller et familiemedlem dømmes for kriminalitet begået i tilknytning til Ladegårdsparken.